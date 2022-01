Os destinos mais procurados para viajar no aniversário de São Paulo

Redação

Em 25 de janeiro (terça-feira), a cidade de São Paulo completa 468 anos. Muitos paulistanos pretendem aproveitar o feriado prolongado para passear. O metabuscador de viagens Kayak fez um levantamento que mostra os destinos mais procurados para a época. A região que mais se destaca é o Nordeste, com sete cidades entre as mais buscadas.

Destinos mais procurados para viajar no feriado de aniversário de São Paulo

A cidade de Recife (PE) foi a mais procurada para viagens durante o feriado do aniversário de São Paulo. Salvador (BA) vem em segundo lugar e é um dos destinos que teve maior variação mensal, com um aumento de 59% em relação a dezembro de 2021. O ranking tem ainda Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), Natal (RN), Porto Seguro (BA), Foz do Iguaçu (PR), João Pessoa (PA) e Porto Alegre (RS), respectivamente.

Florianópolis é a cidade mais barata do ranking para viajar no feriado, com passagens com preço médio de R$ 378, valor 30% mais barato comparado a dezembro de 2021. Em seguida vem o Rio de Janeiro, com bilhetes por R$ 403, em média. Outros destinos com preços atrativos são Porto Alegre (R$ 651), Salvador (R$717), Foz do Iguaçu (R$ 765), Porto Seguro (R$ 817), Fortaleza (R$ 897) e Recife (R$ 908).

Em contrapartida, João Pessoa é o destino mais caro. Quem quiser passar o feriado na capital paraibana pagará o preço médio de R$1.225 nas passagens aéreas. Natal e Maceió também têm custos mais altos, custando R$ 1.006 e R$ 1.047, respectivamente.

