São Bernardo antecipa vacinação de crianças de 11 anos sem comorbidades para amanhã

19/01/2022 | 17:16



A Prefeitura de São Bernardo antecipou para esta quinta-feira (20/01) o inicio da vacinação contra a Covid-19 de crianças de 11 anos sem comorbidades. O cadastro e agendamento para o recebimento das doses são obrigatórios e já estão disponíveis, a partir de hoje (19/1), tanto no site da Prefeitura (www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus) como no aplicativo SBC na Palma da Mão. Para facilitar o atendimento no dia da aplicação, também é necessário preencher os dados no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), do Governo do Estado. A aplicação ocorre nas 33 Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, explica que a antecipação do novo grupo foi possível devido ao recebimento de um novo lote de vacinas pediátricas nesta terça-feira e ao bom desempenho da vacinação de crianças com comorbidades. “Disponibilizamos no início da semana a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e, conforme a procura foi diminuindo, foi possível avançar mais esta etapa, com a imunização das crianças de 11 anos sem comorbidades. O processo adotado para as demais faixas etárias será o mesmo”, declarou.

VACINAÇÃO EM DOMICÍLIO

Nesta quarta-feira (19/1), a Prefeitura de São Bernardo iniciou também a vacinação em domicilio de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, com dificuldade de locomoção ou acamadas. A triagem destes pacientes foi feita pelas UBSs e o agendamento da aplicação da vacina é feito pelas equipes Estratégia de Saúde da Família.

A moradora Aline da Silva Serafim ficou muito grata com a vacinação de seu filho Antony da Silva Jeronimo, de 7 anos, em casa. "Ele é um paciente de alto risco e eu estava muito receosa de levá-lo até a UBS para tomar a vacina. Quando recebi a ligação agendando a aplicação aqui em casa fiquei muito aliviada", disse.

4ª DOSE

Conforme o Plano Estadual de Imunização (PEI), ocorre desde o final de dezembro a aplicação da 4ª dose em pessoas imunossuprimidas que tenham tomado a 3ª dose há pelo menos quatro meses. A aplicação da vacina é feita por livre demanda em qualquer uma das 33 UBSs, mediante comprovação da condição e da vacinação das doses anteriores.

ATUALIZAÇÃO DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO

De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, a vacinação nas unidades básicas ocorre de forma segura e é uma oportunidade para a atualização das demais doses do calendário anual de imunização. “No ato da vacinação é importante apresentar a carteira de vacinação da criança para que a equipe confira e aplique as demais doses que podem ser feitas concomitantemente com a da Covid-19”, reforçou.

AÇÃO CULTURAL

Essa etapa da vacinação traz ainda o projeto “Espalhando Leitura”, com distribuição de livros infantis às crianças que foram às UBSs receber a 1ª dose da vacina. Idealizada pela Secretaria de Cultura e Juventude da cidade, essa ação é itinerante e tem o objetivo de estimular a leitura e democratizar o acesso aos livros. As crianças podem tanto ficar com o título, como doar a outra criança ou mesmo devolver para uma das bibliotecas municipais.