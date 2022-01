GCM recupera veículo furtado e detém homem acusado de agressão em São Caetano

Da redação



19/01/2022 | 17:02



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul atendeu duas ocorrências de forma simultâneas na tarde desta segunda-feira (17/1), ambas no Bairro Olímpico. Na primeira, uma equipe da ROMU (Rondas Municipais) localizou um veículo furtado no domingo e, na segunda, deteve em flagrante indivíduo por violência doméstica.

Por volta das 16h de segunda (17), a ROMU realizava patrulhamento pelo bairro e deparou-se com um veículo Hyundai Creta, estacionado próximo a uma esquina e despertou a atenção da equipe. Ao realizar a consulta do emplacamento do veículo foi constatado que o mesmo havia sido furtado no dia anterior.

Enquanto a equipe aguardava o guincho para conduzir o veículo à Delegacia Sede, um pedestre informou aos guardas ter escutado gritos de uma mulher pedindo socorro nas imediações. Rapidamente, os GCMs se deslocaram para o local indicado e ao tocar a campainha, uma mulher apareceu na janela e, aos gritos, informou estar sofrendo agressões físicas e psicológicas do seu companheiro, que também havia retirado o chip de seu celular para impedir que chamasse por socorro.

Em seguida, o agressor apareceu na janela e confirmou estar impedindo a saída de sua companheira. A mulher foi conduzida ao Hospital de Emergência Albert Sabin, onde constatou-se escoriações e equimoses na região do pescoço. O indivíduo foi conduzido à Delegacia Sede e permaneceu à disposição da Justiça.