Obituário - 20 de janeiro de 2022

20/01/2022 | 05:35



Valdomiro Tolotti

(São Bernardo, 16-11-1939 – Aguas da Prata, SP, 16-1-2022)

Filho de Daniel Tolotti e de Angela Valério, Miro Tolotti foi um dos pioneiros dos restaurantes da Rota do Franco com Polenta, em São Bernardo. Ele parte aos 82 anos e está sepultado no Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Teophilo de Sá Sarti

(Garça, SP, 19-11-1944 – São Bernardo, 18-1-2022)



Filho de Constantei Sarti (que foi o administrador do loteamento Jardim do Mar) e de Gilda de Sá e Sarti, Teo Sarti parte aos 77 anos e está sepultadono Cemitério de Vila Euclides. Deixa a esposa Vani Armani Sarti e os filhos Luiz Gustavo, Francisco Junior e Juliana.

Colaborou: Cheid Junior

SANTO ANDRÉ

Rubem Braga Giannini, 97. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo Adré. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Andree Loverdos, 94. Natural do Egito. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Alves da Silva, 93. Natural de Fernando Prestes (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 16. Jardim da Colina.

José Antonio Rodrigues, 82. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manuel Simões Filho, 80. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Paulo, Capital. Dia 16, em Santo André. Cemitério Municipal de São Vicente (São Paulo).

João Crisostomo da Silva, 75. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Motorista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel Lopes Figueiredo, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 16. Jardim da Colina.

Jorge Luís Coelho Silva, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Mecânico. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Rodrigues de Sousa, 64. Natural de Novo Oriente do Piauí. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério Bento Gonçalves, no Piauí.

Paschoal Ondei, 63. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Vendedor. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Darci Henrique Santos, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Roberto Amorim, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilvam Oliveira de Almeida, 43. Natural de Cristinápolis (Sergipe). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Representante comercial. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Caio Mariano da Cruz, 32. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Autônomo. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dhavi Henrique Santiago de Aguino, 8. Natural de Santo André. Menor. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Deolinda Dallacqua, 94. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Eliza Benedita da Silva, 90. Natural de Santo André. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Carmem Pellegrini Lefone, 86. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Paulicéia.

Maria José Carneiro dos Santos, 83. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Roberto Daniele, 83. Natural de São Paulo. Capital. Residia no bairro Pauliceia, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Edson Soares Pessoa, 82. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Adão Cruz, 81. Natural de Volta Grande (Minas Gerais). Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Silvia Damaceno, 81. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Walter Gomes, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Paulo, Capital. Dia 16. Jardim da Colina.

Neli Correia Queiroz, 77. Natural de Muqui (Espírito Santo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

João Ferreira de Lima Filho, 74. Natural de Picos (Piauí). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Jarede Figueredo Gomes, 71. Naural de Ipiau (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Lourenço Lenzi Neto, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Teruko Fukuwara, 92. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia na Vila Campestre, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Marcos Antonio Pereira, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Suderlani Ferreira Soares, 43. Natural de Santa Cruz (Paraíba). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério do Baeta.

Marli da Silva Santana, 38. Natural de Pedra (Pernambuco). Residia no Parque Esmeralda, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Vanderson Reinaldo Policiano, 37. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Naôr Vieira de Souza, 84. Natural de Nova Granada (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria de Lourdes Alves Dias, 83. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vilani Maria Paferi, 75. Natural de Araripina (Pernambuco). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Durvalina dos Santos Borges, 89. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Taboão. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonia Crispim, 81. Natural de Buenópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 16. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

Laerte Almeida Rocha, 80. Natural de Iapu (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Cecílio de Souza, 76. Natural de Brejo Santo (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.

Maria de Lourdes Henrique, 66. Natural de Goiânia (Goiás). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Zinalva das Neves Barbosa Yoshida, 57. Natural de João Pessoa (Paraíba). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Vale da Paz

Claudio Aparecido de Lima Bueno, 53. Natural de Tupi Paulista. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.



Ana Lúcia Gonçalves Santos de Oliveira, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 16, em São Bernardo. Vale da Paz.



M A U Á

Francisco Pereira dos Santos, 90. Natural de Tamboril (Ceará). Residia na Vila Magini, em Mauá. Professor. Dia 16, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Nelson Oliveira da Silva, 77. Natural de Itariri (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

José Luiz dos Santos, 64. Natural de Mauá. Residia na Vila Zampol, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Joanna Madureira da Silva, 89. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

José Antonio da Fonseca, 70. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

José Roberto dos Anjos, 69. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério São José.

Paulino Pereira da Silva, 69. Natural de Juramento (Minas Gerais). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Nazinha Lins de Carvalho, 66. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Santo André. Cemitério São José.

Ivanildo Amaro Ferreira, 49. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.