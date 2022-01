Santo André inicia obras de revitalização do teatro Conchita de Moraes;veja o vídeo

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



19/01/2022 | 15:52



A Prefeitura de Santo André, comandada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), assinou hoje o início das obras de revitalização do teatro Conchita de Moreas, no Bairro Utinga, na cidade.

Com investimentos de R$ 3 milhões, as intervenções irão dar cara nova a um dos equipamentos culturais mais tradicionais da cidade.

Conforme o prefeito Paulo Serra, a intenção da administração é entregar o teatro em abril do ano que vem, mas o tucano admitiu a possibilidade que o equipamento de cultura poderá ser entregue à população ainda antes da data prevista.

“O Conchita de Moraes é um equipamento de cultura fundamental, principalmente para o segundo subdistrito. Ele receberá R$ 3 milhões de investimento, com contrapartida do poder privado. A data de previsão de entrega é abril do ano que vem, mas como o valor já está liberado, é possível que entregamos o teatro revitalizado antes dessa data”, avaliou o prefeito durante assinatura da ordem de serviço.

A secretaria de Cultura da cidade, Simone Zárate, também presenciou o início das obras e agradeceu o prefeito pelo início das intervenções. “O teatro Conchita de Moraes é tão simbólico como o (Cine-Teatro) Carlos Gomes. Só tenho a agradecer ao prefeito e quero voltar aqui na inauguração”, disse a secretária.