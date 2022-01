Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, com dados de inflação no radar

19/01/2022 | 15:25



Após abrirem em baixa, os mercados acionários da Europa se recuperaram parcialmente e fecharam na maioria em alta, nesta quarta-feira. Investidores estiveram de olho em dados de inflação na Alemanha e Reino Unido.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,23%, em 480,90 pontos.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido subiu 5,4% em dezembro de 2021 ante igual mês do ano anterior, acelerando em relação ao ganho anual de 5,1% observado em novembro. Já a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha atingiu 5,3% em dezembro de 2021, acelerando de 5,2% em novembro.

De acordo com a Capital Economics, a inflação ao consumidor (CPI) na Alemanha permanecerá "desconfortavelmente alta" neste ano. "A inflação de energia deve cair a zero até o fim de ano, mas a inflação de bens essenciais e de serviços vai continuar acima de 2%, devido a problemas nas cadeias de suprimento e maior demanda pós-pandemia por serviços", diz o economista-chefe para Europa da consultoria britânica, Andrew Kenningham.

Analista da CMC Markets, Michael Hewson destaca que os mercados europeus começaram o dia com o pé atrás, no entanto, à medida que o pregão avançava, todas as perdas iniciais se dissiparam, ajudadas por uma série de atualizações comerciais "decentes" e uma recuperação no setor de recursos básicos, ajudada pelo aumento dos preços dos metais.

"Isso fez com que o FTSE 100 se recuperasse de volta ao nível 7.600 e voltasse para onde terminou na segunda-feira, apesar da inflação do Reino Unido atingir seu nível mais alto desde 1992", afirmou Hewson. Mais adiante, porém, a bolsa londrina reduziu ganhos e o FTSE 100 terminou o dia abaixo dessa marca.

Ações da Rio Tinto e Antofagasta subiram 3,91% e 3,02%, respectivamente. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,35%, em 7.589,66 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,24%, a 15.809,72 pontos.

Já o índice CAC 40, da Bolsa de Paris, teve alta de 0,55%, em 7.172,98 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB fechou em queda de 0,41%, em 27.370,85 pontos.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 recuou 0,08%, a 8.774,90 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI 20 subiu 0,75%, a 5.660,43 pontos, com ações da Pharol (+4,66%) e Altri (+2,69%) em alta.