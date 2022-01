Com mais um gol de Du Queiroz, Corinthians derrota o Audax em jogo-treino

19/01/2022 | 15:20



A menos de uma semana da estreia no Campeonato Paulista - na próxima terça-feira contra a Ferroviária, na Neo Química Arena, em São Paulo -, o Corinthians deu sequência nesta quarta à preparação para iniciar a temporada 2022 com mais um jogo-treino no CT Joaquim Grava. Em um jogo-treino contra o Audax, de Osasco (SP), o time do técnico Sylvinho venceu por 2 a 1, com o gol da vitória marcado pelo meia Du Queiroz, que já havia balançado as redes no primeiro teste.

A atividade foi disputada em dois jogos, com dois tempos de 35 minutos cada um. No primeiro, Sylvinho foi a campo com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Giuliano e Renato Augusto; Willian, Róger Guedes e Gustavo Mantuan.

O Corinthians abriu o placar com Róger Guedes, aos 11 minutos, após passe de Renato Augusto. Três minutos mais tarde, o Audax conseguiu o empate com um gol contra de Gabriel. No início da segunda etapa, Renato Augusto e Willian foram substituídos por Gustavo Silva e Gabriel Pereira. Já na reta final, o colombiano Cantillo entrou no lugar de Gabriel, mas o jogo seguiu empatado.

Para iniciar a terceira etapa da atividade, Sylvinho fez mais substituições e o Corinthians jogou com: Matheus Donelli; João Pedro, Xavier, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Paulinho e Du Queiroz; Gabriel Pereira, Gustavo Silva e Luan.

E não demorou para o Corinthians ficar à frente do placar. Com menos de um minuto, Du Queiroz balançou as redes. A equipe do Audax chegou a mandar uma bola no travessão com Marreta, mas o primeiro tempo terminou com o time paulistano na frente. A vantagem no marcador seguiu até o fim do treino. Vale destacar que Carlos Miguel, Bruno Melo, Adson e Jô chegaram a entrar em campo nos lugares de Matheus Donelli, Xavier, Gustavo Silva e Gabriel Pereira.

Na parte final do confronto, o Audax utilizou o cantor de funk MC Livinho, que voltou ao clube na sua quarta tentativa de ser jogador profissional.

Este foi o segundo jogo-treino do Corinthians nesta pré-temporada. No último domingo, encarou a Inter de Limeira e venceu a partida por 1 a 0. O gol também foi de autoria de Du Queiroz. O meia Willian, que não atuou contra a equipe de Limeira (SP), participou da atividade contra o Audax nesta quarta-feira.