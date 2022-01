Netflix: confira tudo o que chega ao streaming em fevereiro

Da Redação

Do 33Giga



19/01/2022 | 14:55



As estreias da Netflix em fevereiro foram divulgadas. Entre as novidades estão séries, filmes, animes e mais. Confira, abaixo, o que chega ao streaming em breve.

Em tempo: as datas da programação das estreias da Netflix em fevereiro podem variar sem aviso prévio.

Estreias da Netflix em fevereiro: séries

De Volta Aos 15 (25/2/2022)

Inspirada no livro homônimo de Bruna Vieira, com viagem no tempo e muita nostalgia, a série conta a história de Anita, que, aos 15 anos (Maisa), sonhava em crescer logo, deixar sua pequena cidade e viajar pelo mundo. Mas, ao completar 30 (Camila Queiroz), percebe que as coisas não são bem como imaginava.

Quando volta à terra natal para o casamento da irmã, eventos desastrosos acontecem, e ela se refugia no quarto onde passou a adolescência. Ao ligar seu antigo computador, a protagonista é transportada, como mágica, para o primeiro dia no colegial, em 2006. Agora, ela vai tentar consertar a vida de todos ao seu redor, mas cada mudança no passado impacta o futuro de todos – e nem sempre para melhor.

Ideias à Venda (9/2/2022)

Comandado pela apresentadora e empresária Eliana, o reality show traz, a cada episódio, quatro empreendedores do mesmo setor, que vão apresentar e tentar vender seus produtos à plateia e ao júri do programa, em busca do prêmio de R$200 mil para investimento no negócio.

Luana Génot, empresária e escritora, à frente de atividades de apoio a empresas e organizações para a estruturação de ações antirracistas, é jurada fixa do reality e vai contar com um convidado especial por episódio para colocar os participantes à prova. São eles: Camila Coutinho, Luisa Mell, Leo Picon, Mariana Rios, Enzo Celulari e Carole Crema.

Desejo Sombrio: Temporada 2 (2/2/2022)

Alma (Maite Perroni) tenta reconstruir sua vida após os eventos da primeira temporada. Agora divorciada de Leonardo, ela decidiu ficar um ano das aulas da faculdade para frequentar um grupo de apoio onde está tentando se recuperar.

O destino de Alma terá uma nova e dramática virada quando ela souber que um casamento está para acontecer e a abala profundamente: Darío está prestes a se casar com Julieta. Encontros explosivos e uma tragédia surpreendente vão desencadear um novo e perturbador jogo de ilusões em que, mais uma vez, nada é o que parece.”

Inventando Anna (11/2/2022)

Empreendedora ou trapaceira? Uma jornalista investiga a forma como Anna Delvey (Julia Garner) convenceu a elite de Nova York de que era uma herdeira alemã. Criada por Shonda Rhimes, a série é baseada em fatos reais.

Um de Nós Está Mentindo (18/2/2022)

A detenção reúne cinco estudantes extremamente diferentes. Mas um assassinato e muitos segredos vão manter esse grupo unido até que o mistério seja desvendado. Baseado no romance homônimo de Karen M. McManus, a produção conta com Mark McKenna, Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Annalisa Cochrane e Chibuikem Uche no elenco.

Doces Magnólias: Temporada 2 (4/2/2022)

Juntas, as amigas Maddie, Helen e Dana Sue lidam com novos relacionamentos, velhas feridas e a política da cidade. Momentos doces, salgados e azedos se misturam em suas vidas.

Space Force: Temporada 2 (18/2/2022)

Sob novo comando, o General Naird (Steve Carell) e sua tripulação disfuncional e cativante têm quatro meses para provar que vale a pena manter a Força Espacial ativa.

Murderville (3/2/2022)

Nesta comédia de improvisação, o excêntrico detetive Terry Seattle (Will Arnett) pede a ajuda de celebridades para investigar uma série de assassinatos. Com participações especiais de Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch e Sharon Stone.

Casamento às Cegas: Japão (a partir de 8/2/2022)

Neste reality romântico, solteiros japoneses loucos para casar namoram e ficam noivos sem nunca terem se visto.

Toy Boy: Temporada 2 (11/2/2022)

Enquanto Hugo (Jesús Mosquera) investiga o bombardeio, ele e os amigos lidam com novos adversários e desafios no trabalho.

Criando Dion: Temporada 2 (1/2/2022)

Nicole (Alisha Wainwright) continua criando Dion (Ja’Siah Young), que tem muito a aprender sobre os superpoderes. Com o filho cada vez mais forte, o perigo pode estar mais perto do que eles imaginam.

Casamento às Cegas: Temporada 2 (11/2/2022)

Chegou a vez de um novo grupo de solteiros e solteiras procurarem o amor… sem se conhecer pessoalmente. Será que eles vão sair apaixonados ou decepcionados?

Vikings: Valhalla (25/2/2022)

Nesta sequência de “Vikings”, 100 anos se passaram e uma nova geração de heróis surge para forjar o próprio destino e fazer história.

O Aprendiz – Edição ONE Championship: Cérebro e Força (1/2/2022)

Participantes de todo o mundo competem por um emprego no império da mídia esportiva ONE Championship. Para vencer, eles precisarão de cérebro e força.

Amor para Recomeçar (3/2/2022)

Depois de uma reviravolta na vida, Ola embarca em uma jornada de autoconhecimento enquanto lida com os desafios de criar duas crianças e pagar as contas.

O Jovem Wallander: Killer’s Shadow (17/2/2022)

Kurt investiga uma morte misteriosa que parece estar ligada a uma história bombástica, que foi um dos primeiros casos de Rask em Malmö.

Love, Life & Everything in Between (em breve)

Uma homenagem ao Dia de São Valentim em diversas cidades árabes, essa antologia repleta de humor ácido explora o amor sob vários aspectos.

Pega Ladrão! (22/2/2022)

Esta série combina toda a loucura dos desenhos clássicos com a diversão das escolhas interativas. Dos criadores de Black Mirror.

Estreias da Netflix em fevereiro: filmes

Madres Paralelas (18/2/2022)

Duas mães solo – Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit) – se conhecem em um quarto de hospital e dão à luz no mesmo dia. A conexão entre elas transforma a vida de ambas. Dirigido por Pedro Almodóvar.

Através da Minha Janela (4/2/2022)

A paixão de Raquel pelo vizinho vira algo mais depois que ele também começa a sentir algo por ela, apesar das objeções da família.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface (18/2/2022)

Nesta sequência, um grupo de jovens decide dar vida nova a uma cidade fantasma no Texas, mas acaba se deparando com Leatherface, o famoso maníaco da serra elétrica.

Amor com Fetiche (11/2/2022)

O amor é um sofrimento gostoso para dois colegas de trabalho que vivem uma relação cheia de joguinhos, dor e prazer. Baseado em um webtoon.

Crush à Altura 2 (11/2/2022)

Jodi consegue o sonhado papel de protagonista em um musical da escola, mas as pressões acabam minando sua confiança e atrapalhando seu relacionamento.

Rabbids: A Invasão – Missão para Marte (18/2/2022)

Um inusitado grupo de Rabbids embarca em uma missão para Marte. Agora, eles precisam se unir para salvar a galáxia.

Madea: O Retorno (25/2/2022)

Madea está de volta! E sem paciência para aguentar os dramas familiares que ameaçam estragar a festa de formatura do neto.

Erax (17/2/2022)

Neste curta assustador, criaturas monstruosas saltam de um livro mágico e transformam a vida de Nina e sua tia Opal em um caos.

Anne+: O Filme (11/2/2022)

Sob pressão para terminar seu livro e se mudar para Montreal por causa de um relacionamento, uma jovem queer tenta descobrir o que quer da vida em Amsterdã.

Golpes de Vingança (17/2/2022)

Uma missão de vingança vira uma luta para salvar o mundo contra uma ameaça antiga quando o poderoso assassino Kai inicia uma perseguição em Bangkok.

Que horas ela volta? (28/2/2022)

Val (Regina Casé) é a fiel empregada doméstica de uma família rica. Mas a chegada de sua filha gera tensão na casa e faz com que ela comece a questionar esse papel.

Luccas Neto em: O Hotel Mágico 2 (28/2/2022)

Luccas Neto e Gi são convidados por Camila para passar as férias num Hotel Mágico. Mas eles não sabem que o Elfo Mizinho tem um plano maluco para eles!

Estreias da Netflix em fevereiro: documentários e especiais

jeen-yuhs (16/2/2022)

As vidas de uma estrela emergente e de um cineasta se entrelaçam neste documentário intenso e íntimo em três partes sobre a carreira do rapper Kanye West.

O Golpista do Tinder (2/2/2022)

Ele se passava por um magnata do ramo dos diamantes, conquistava mulheres na internet e roubava milhões de dólares delas. Agora, algumas vítimas querem vingança.

Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing (18/2/2022)

Investigadores revelam como a Boeing pode ter sido responsável por dois acidentes catastróficos seguidos ao priorizar o lucro sobre a segurança.

Estreias da Netflix em fevereiro: crianças e família

Cuphead – A Série (18/2/2022)

Acompanhe as desventuras do impulsivo Xicrinho e seu ingênuo irmão Caneco nesta série de animação baseada no famoso videogame.

Kid Cosmic: Temporada 3 (3/2/2022)

Os Heróis da Cidade se tornam os maiores campeões da Terra e os desejos de super-herói de Kid se realizam. Mas será que tem algo errado nessa aventura incrível?

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 4 (1/2/2022)

Novas lições e surpresas com os gatinhos de sempre, incluindo Floyd! Gabby lidera a turminha, enquanto Pandy, Gatuno, Cake, Bebê Caixa e os outros vão logo atrás.

Ridley Jones: A Guardiã do Museu: Temporada 3 (15/2/2022)

Aventuras no espaço sideral, caça ao tesouro e novos amigos. Ridley e a turma se divertem enquanto tentam proteger o museu de acidentes mágicos – e do Sr. Peabody.

Dora e a Cidade Perdida (8/2/2022)

Os pais desta jovem exploradora foram à procura de uma antiga cidade de ouro e desapareceram. Agora, Dora e seus amigos vão tentar salvá-los.

Estreias da Netflix em fevereiro: anime

Child of Kamiari Month (8/2/2022)

Um ano depois de perder a mãe, uma menina descobre que deve atravessar o Japão para a reunião anual de deuses na terra sagrada de Izumo.

Estreias da Netflix em fevereiro: games

Dungeon Dwarves (em Breve)

Contemple o ápice dos jogos ociosos! Explore masmorras, aniquile monstros e colete itens para melhorar as habilidades e as armas do seu guerreiro!