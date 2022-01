Biden aponta diplomata Elizabeth Bagley para embaixadora no Brasil

19/01/2022 | 13:54



A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira, 19, através de comunicado, a intenção do presidente Joe Biden de nomear Elizabeth Bagley como embaixadora extraordinária dos Estados Unidos no Brasil. Segundo nota, Bagley trabalha em diplomacia e direito há quatro anos.

Entre suas experiências diplomáticas, foi conselheira sênior dos secretários de Estado John Kerry, Hillary Clinton e Madeline Albright. Também atuou como representante especial na Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), representante especial para Parcerias Globais e embaixadora dos EUA em Portugal.

Atualmente, Bagley é proprietária e membro do conselho de uma empresa de comunicações no Arizona. Já foi advogada em Washington D.C. especializada em direito internacional, e professora na Universidade de Georgetown.

A Casa Branca destaca Bagley por sua premiação de honra de secretário do Estado, prêmio por diplomacia pública no meridiano internacional e a Ordem do Infante D. Henrique, a mais alta honraria civil de Portugal.