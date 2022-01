O adeus da bisneta do padre Lustosa. A tecelã pioneira da FEI. Os Almeida na história de São Bernardo

Ademir Medici

Edith de Almeida Godoi

(São Bernardo, 23-4-1922 – 15-1-2022)

Dona Edith foi uma verdadeira guerreira. Com a morte precoce do marido, ela criou os três filhos trabalhando de tecelã. Fez carreira na Tecelagem Pelosini, que ficava em plena Rua Marechal Deodoro, no Centro de São Bernardo. Já madura e experiente na profissão, foi contratada pela FEI (Faculdade de Engenharia Industrial) para colaborar com o curso de Engenharia Têxtil.

Na FEI, dona Edith cuidava dos teares, fazia a sua manutenção e, principalmente, nas aulas práticas, operava o equipamento, enquanto o professor ia ensinando aos alunos a técnica daquele serviço que tantas moças empregou no auge da indústria têxtil da sempre chamada Vila de São Bernardo.

Trabalhou na FEI como preparadora de laboratório têxtil entre 1968 e 1978.

“Na última semana em que esteve internada, miudinha, ela conversava com as enfermeiras, de quem ganhou a admiração. E dizia que sempre trabalhara com seda”, conta a filha Elisabete Godoi da Silva.

“Quando a gente oferecia comida, ela respondia: nunca passei fome na vida”, segundo o filho Alaor Almeida Godoi.

De geração em geração, a família lembrava que o tronco familiar nasceu dos filhos de Ana Francisca da Conceição, João Batista e Manoel Eduardo, cujo pai seria o padre e professor Thomaz Inocêncio Lustosa, vigário de São Bernardo no século 19 e, depois, nome de rua ao lado da Matriz de São Bernardo.

Os documentos de João Batista e Manoel, o “Maneco do Padre”, não trazem o nome do pai. Todos, na Vila de São Bernardo, sabiam quem era. A própria árvore genealógica da família cita Thomaz Lustosa como pai dos irmãos Manoel e João Batista.

“Maneco do Padre” foi dono do cartório de registro civil de São Bernardo. João Batista foi delegado de polícia na cidade, depois de ter participado da Guerra do Paraguai.

João Batista, avô de dona Edith, guardou a espada com a qual combateu. A espada foi doada pela família ao antigo Museu Histórico e Pedagógico Antonio Raposo Tavares e hoje integra a Seção de Pesquisa e Memória da Prefeitura.

Em 2010, a espada foi localizada e a família Almeida pode revê-la. Dona Edith compareceu e foi fotografada por esta página Memória, em reportagem publicada na ocasião.

GENEALOGIA

A árvore genealógica da família de João Batista de Almeida cobre o período 1802 (ano em que nasceu o padre Lustosa) a 2006.

A pesquisa para sua realização foi feita por Celso de Almeida Cini (história) e Waldemar Casagrande (iconografia).

O desenvolvimento do projeto e a arte são da arquiteta Alessandra Maura Bortoto, tetraneta de João Batista.

A arte final é do artista plástico Garone Catelan Mendes.

Também a foto da árvore genealógica Memória publicou.

A FAMÍLIA

Dona Edith era filha de João Batista de Almeida Junior e de Josephina de Almeida. Dona Josephina dá nome à rua em que dona Edith residia, no Centro de São Bernardo. Uma rua calma, travessa da Rua Dr. Flaquer, onde outros familiares de dona Edith residem, inclusive o pesquisador Waldemar Casagrande.

O marido de dona Edith, João Preto de Godoi, era do Interior. Veio de Socorro. Trabalhava de maquinista na indústria moveleira de São Bernardo. O casamento estendeu-se de 1950 a 1971.

O casal teve três filhos: Elisabete, Alaor e Marli. Os dois primeiros residem em São Bernardo; Marli, no Rio de Janeiro.

Dona Edith parte aos 99 anos – em pouco mais de três meses iria completar 100 anos. Foi sepultada no Cemitério da Paulicéia. Deixa os filhos, os netos André, Eveline, Renata, Nayane, Cibelle e Wendell, e os bisnetos Lucas, Otavio Augusto e Maria Eduarda.

A missa de sétimo dia em sua memória será celebrada amanhã, sexta-feira, às 19h, na basílica da Boa Viagem, a Matriz de São Bernardo.

MOMENTOS. Dona Edith na última foto, em dezembro de 2021, tirada pelo filho Alaor e em 1947 : a tecelã que ensinou sua técnica a alunos universitários

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 20 de janeiro de 1972 – Ano 14, edição 1745

MANCHETE – Uma nova Anchieta vai surgir; governador Laudo Natel promete.

A Via Anchieta será transformada, ainda este ano (1972), numa imensa avenida, com iluminação mais intensa que a das marginais dos rios Pinheiros e Tietê, até o quilômetro 22. Duas marginais e seis passarelas para pedestres serão construídas.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Segunda-feira, 20 de janeiro de 1992 – Ano 33, edição 7967

COPINHA – No Bruno Daniel, Santo André 0, São Bernardo 0; no mesmo estádio, Fluminense 2, Corinthians 1.

EM 20 DE JANEIRO DE...

1912 - Padre Luiz Capra é nomeado vigário da Paróquia de Santo André.

1947 - Fundada a Liga de Futebol de São Bernardo, cujo primeiro presidente foi o prefeito Hygino Baptista de Lima.

1956 – Amistoso de futebol em São Caetano: Juvenil Cerâmica 3, Juvenil Sarcinelli 1. Formou o Cerâmica com Jair; Flavio e Sérgio; Odecio (Espanhol), Geraldo e Agenor; Hélio II, Walter, Urbano (Hélio I), Teleco e Nori.

Pelo Brasileiro de Seleções: em Curitiba, Paraná 0, São Paulo 0, segundo jogo. São Paulo classifica-se para os dois turnos finais.

1987 – O Fluminense torna-se campeão do Troféu Brasil de saltos ornamentais disputado no Conjunto Esportivo Pedro Dell’Antonia, em Santo André; Semanal de Campinas em segundo; EC Santo André em terceiro.

Pelo Mundialito de Seniores, Argentina campeã: 1 a 0 sobre o Brasil no Pacaembu.

2007 - Entregue a restauração da capela de São Sebastião e Santa Cruz, em Rio Grande da Serra.



