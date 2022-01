Britney Spears acusa o pai de desperdiçar dinheiro para manter a tutela

19/01/2022 | 13:10



Ixi! As trocas de farpas entre os membros da família Spears estão longe de acabar. Desta vez, Britney Spears acusou formalmente o próprio pai, Jamie, de desperdiçar o dinheiro de sua herança enquanto era responsável pela tutela. De acordo com o Daily Mail, a equipe jurídica da cantora apresentou documentos com uma série de ações contra o patriarca.

A principal acusação é que ele pagou cerca de seis milhões de dólares, cerca de 32 milhões de reais, para uma empresa de segurança com a intenção de supostamente obter os registros telefônicos privados da mãe de Britney, Lynne Spears.

Além disso, os documentos também mostram que ele gastou um milhão e quinhentos mil dólares, mais de cinco milhões de reais, do dinheiro da própria filha para manter uma casa em Louisiana, nos Estados Unidos, que já era propriedade da Princesinha do Pop, antes de vendê-la para si mesmo.

Ainda segundo o veículo internacional, os advogados de Britney entraram com um processo de má conduta financeira depois que Jamie pediu que a artista cobrisse os custos dos honorários legais que ele acumulou após ser removido do cargo de curador. O caso deve ser discutido ainda nesta quarta-feira, dia 19, em uma audiência em Los Angeles.