Noivo de Megan Fox revela que aliança pode machucar a atriz se ela tentar tirá-la do dedo: - Amor é dor

19/01/2022 | 13:10



Depois de todo o bafafá do noivado de Megan Fox, quando ela até bebeu sangue para selar o amor com o noivo, Machine Gun Kelly revelou o significado por trás do design da aliança da amada. O casal começou a namorar em 2020 e divulgou a notícia do noivado em janeiro, deixando os fãs de boca aberta ao compartilhar nas redes sociais imagens do anel avaliado em quase 412 mil reais.

Durante entrevista à revista Vogue, o músico contou que pensou em todos os detalhes ao escolher o design único da joia. Criado em parceria com o joalheiro Stephen Webster, o anel foi feito sob medida e machuca o dedo da amada se ela tentar tirá-lo.

- É uma esmeralda colombiana pura, sem tratamento. Foi apenas esculpida em formato de lágrima, direto da mina. E o diamante era diretamente de Stephen. O conceito é que o anel pode se separar para fazer dois anéis. Quando estão juntos, são mantidos no lugar por um ímã. Você vê como se encaixa? E então forma um coração obscuro. E você vê isso aqui? As bandas são realmente espinhos. Então, se ela tentar tirar, dói. Amor é dor!