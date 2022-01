Globo arquiva denúncia de assédio sexual e moral de Dani Calabresa contra o humorista Marcius Melhem

19/01/2022 | 13:10



Parece que o caso envolvendo as denúncias de Dani Calabresa contra o humorista Marcius Melhem teve um ponto final, talvez não da maneira que a artista esperava!

Segundo informação do colunista Ricardo Feltrin, a Rede Globo decidiu arquivar o caso após entender que não existe provas para confirmar a autenticidade das denúncias.

Após mais de um ano de investigação, o caso segue sob sigilo do Ministério Público para verificar a necessidade de investigação e maiores providências sobre o caso.

Ainda segundo Feltrin, as queixas de outras pessoas da Globo contra o humorista foram em relação ao seu comportamento como chefe e questões comportamentais, que também não foram confirmadas pela emissora.

Lembrando que com toda a repercussão do caso, Melhem está processando Calabresa - que atualmente está comandando um quadro do BBB22 - por injúria, calúnia e difamação. Ele também exige todas as provas e uma indenização no valor de 300 mil reais, caso ela seja derrotada.