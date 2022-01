Ator Gaspard Ulliel, da série 'Cavaleiro da Lua', morre aos 37 anos

19/01/2022 | 12:57



O ator francês Gaspard Ulliel morreu na manhã desta quarta-feira, 19, após ficar hospitalizado em estado grave por conta de um acidente em uma estação de esqui. Ulliel está na série "Cavaleiro da Lua", da Disney+, cujo trailer foi divulgado recentemente e que está prevista para estrear em março deste ano. De acordo com a imprensa francesa, a causa da morte do ator foi traumatismo craniano causado após uma colisão com outro esquiador na estação de esqui La Rosière, nos Alpes franceses.

Ulliel é um dos atores franceses de sua geração com maior reconhecimento internacional. Na série da Marvel, ele interpreta Midnight Man. O ator também esteve no filme "Hannibal: A Origem do Mal", vivendo o assassino Hannibal Lecter na juventude. Também participou dos filmes "Saint Laurent", em que interpretou o gênio da moda Yves Saint Laurent, "É Apenas o Fim do Mundo", do diretor canadense Xavier Dolan e "Eterno Amor", de Jean-Pierre Jeunet.

Gaspard Ulliel era pai de um garotinho de seis anos e vencedor duas vezes do prêmio César, o mais importante do cinema francês. Em 2005, com apenas 21 anos, venceu como Melhor Estreante, por seu trabalho em Eterno Amor. Em 2017 levou o prêmio de Melhor Ator pelo filme "É Apenas o Fim do Mundo".