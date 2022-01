Conheça a atração do vídeo de Bruna Marquezine e Sasha em Orlando que viralizou na internet

Redação

Do Rota de Férias



19/01/2022 | 12:55



Um vídeo de Bruna Marquezine e Sasha curtindo uma atração radical em Orlando viralizou na internet. O que muita gente não sabe é que o brinquedo que fez Bruna sofrer e Sasha curtir não fica na Disney World, na Universal ou no SeaWorld, mas sim no complexo Icon Park, situado na International Drive, a avenida mais turística da cidade.

Trata-se do SlingShot, uma espécie de estilingue humano que lança os corajosos para cima a 137 metros de altura, atingindo velocidades de até 160 km/h. As reações, como a das celebridades, são as mais distintas.

Vídeo de Bruna Marquezine e Sasha em atração radical

Veja o vídeo de Bruna Marquezine e Sasha que viralizou na internet, divulgado pelo canal Splash, do Uol, e tente imaginar com qual das duas sua reação seria mais parecida:

Como é o SlingShot

O SlingShot de Orlando tem uma altura de 91,4 metros, o que faz dele o estilingue usado para diversão mais alto do mundo. A atração é sustentada por duas torres e lança dois visitantes por mês, preso em uma cadeira com barras de proteção, a partir de um “vulcão em explosão”.

Em poucos segundos, atinge-se aproximadamente 137 metros de altura. A velocidade do lançamento pode chegar a até 160 km/h. Depois, todos ainda ficam subindo e descendo por alguns segundos, até a corda estabilizar.

Veja a reação de diversos turistas na atração que fez o vídeo de Bruna Marquezine e Sasha viralizar.

O que fazer no Icon Park

Além do SlingShot, há diversas outras atrações no Icon Park. Para os fãs de brinquedos radicais, destaca-se o Orlando FreeFall. Com 131 metros de altura, essa é a torre de queda livre mais alta do mundo.

Divulgação Orlando FreeFall

Trinta passageiros por vez podem se aventurar enquanto o veículo de passeio gira em torno da torre gigantesca e sobe até o ponto mais alto. Uma vez no topo, os assentos se inclinam 30 graus, e os ocupantes ficam voltados para o chão antes de despencar por quase 121,9 metros a velocidades superiores a 120,7 km.

Para quem prefere atividades mais calmas, o Icon Park é palco de uma icônica roda-gigante, a The Wheel, que tem 120 metros de altura (equivalente a um prédio de 40 andares), bem como do ótimo aquário Sea Life Orlando e do museu de cera Madame Tussauds. ALém disso, o complexo abriga 40 restaurantes, bares, lojas.

