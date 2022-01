Carolinie Figueiredo desabafa após fotos dela de biquiní circularem na web: Aos 32 eu me aceito mais do que aos 23

19/01/2022 | 12:11



Na última terça-feira, dia 18, Carolinie Figueiredo, Samara Felippo e Aline Borges curtiram um dia de praia no Rio de Janeiro. Em clima de verão, as amigas famosas aproveitaram o calorão carioca e escolheram o local como ponto de encontro para colocarem o papo em dia. Em fotos registradas por paparazzi, as atrizes tomaram um belo banho de mar e conversaram sentadas na areia.

Após a divulgação dos registros, Carolinie usou o Instagram para publicar um longo desabafo. A artista não ficou feliz em ver as imagens de biquíni circulando nas redes e contou que ela travava uma batalha com a autoaceitação do corpo. Para acompanhar o texto, compartilhou fotos onde exibia com orgulho toda a sua beleza nos trajes de banho.

Ontem saíram fotos minhas de biquíni em vários sites. Na hora meu coração travou porque quando eu fazia TV há 13 anos eu morava em frente à praia e era bem comum esses registros não discretos. Fiquei até um tempo sem colocar biquíni ou ir à praia com amigas famosas porque criou em mim um gatilho muito forte de medo e sensação de estar sendo vigiada. Ainda mais indo à praia com mulheres tão maravilhosas e com um corpo perfeito e esculpido dentro dos padrões. Depois da pequena crise, lembrei que aos 32 eu me aceito mais do que aos 23. Eu termino a peça Mulheres que Nascem com os Filhos falando: Antes eu não gostava de mim, agora me vejo no espelho e vejo beleza. Então toma beleza aqui, porque sofrer pelo meu corpo ser diferente do que gostaria é tão 2009 que já deu.