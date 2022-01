No BBB22, Pedro Scooby revela porque entrou no reality, comenta casamento com Cintia Dicker e relação com Luana Piovani

19/01/2022 | 12:10



Pedro Scooby está aproveitando os seus dias no BBB22 para contar detalhes da sua vida! O que causa com certeza curiosidade em grande parte do público, que já acompanhou as centenas de alfinetadas entre ele e Luana Piovani, sua ex-mulher e mãe de seus três filhos.

Em uma das conversas que já rolou na casa, o surfista revelou o motivo que o fez aceitar o convite para o reality global.

- Eu tô aqui pra curtir a parada, não tô aqui pra dar a minha vida. Tô pra viver a experiência, fazer as provas e tal, mas não pra dar a vida. Meu negócio é muito mais o relacionamento com as pessoas. Eu vim aqui pra viver toda a experiência, entende? E minha percepção vai muito dos relacionamentos. O problema é que eu sou desequilibrado.

Durante um bate-papo com Douglas Silva e Paulo André Camilo, Scooby também falou sobre o seu casamento com a modelo, Cintia Dicker.

- Ela é parceira demais. Ela é fechamento mesmo. Ela vai para Curicica comigo, quer estar nos lugares. Ela é top model...

O surfista também deu detalhes da relação entre eles e Luana Piovani.

- O amor que ela tem com os meus filhos...Luana respeita isso, ela também respeita para caramba. As crianças querem amor. Criar essa relação... é que nem o namorado da Luana. É um puta cara, dá carinho para as crianças. É um cara do bem. Acho legal para caramba.

Recentemente, Cintia Dicker se irritou com alguns comentários de internautas que sugeriram uma possível traição de Scooby no confinamento.

Fale por você, amada. Vocês precisam evoluir muito, respondeu a modelo.

Scooby conta curiosidade sobre Portugal

Ao lado de Naiara Azevedo, na cozinha do confinamento, o surfista escutou da cantora sobre o caso de piolho envolvendo os três filhos dele. Segundo ele, em Portugal existe muito piolho.

- Lá em Portugal tem muito piolho, é bizarro. Toda vez eles vão [a Portugal], eles pegam piolho. É bizarro. Os remédios do Brasil não fazem nem cosquinha com os de lá. E aí que tem que ficar tirando toda hora, tem que levar para um lugar lá que tira. É f**a.