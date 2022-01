Pete Davidson manda indireta para Kanye West: Doença mental não é desculpa para ser idiota

19/01/2022 | 12:10



Afrontoso! Logo depois de supostamente ter contratado seguranças por ter sido ameaçado na nova música Kanye West, o ator Pete Davidson decidiu dar aquela alfinetada nada básica no ex-marido de sua atual namorada, Kim Kardashian. Durante o programa ao vivo Saturdary Night Live, o comediante disparou uma série de piadas e ainda mandou indiretas.

Muitas pessoas pensaram que Che [ [o co-apresentador do Weekend Update] deveria ser o único a falar sobre Kanye, e nós discutimos isso. Che é negro, mas eu sou louco e nós dois sabemos que lado de Kanye está no volante agora. Então temos um bom começo! [...] Ele é um gênio, mas um músico gênio. Assim como Joey Chestnut é um gênio ao comer cachorros-quentes. Sabe, mas eu não quero ouvir o Joey Chestnut falando de coisas que não são sobre comer cachorros-quentes. Kanye, eu sei que você está tipo: Este é o meu verdadeiro eu, estou sem remédios. Mas tome-os. Não há vergonha no jogo da medicina. Eu estou neles, é ótimo. Não há nada de errado em tomá-los! Se eu estiver em um avião e o piloto disser: Esse é meu verdadeiro eu pilotando. Eu vou pular fora do avião! Ter uma doença mental não é desculpa para você ser um idiota, ironizou Pete.

Vale lembrar que, anteriormente, o rapper havia afirmado o diagnóstico de bipolaridade, no entanto, revelou que não tomaria remédios para não interferir em sua criatividade. E não parou por aí! Pete ainda finalizou o quadro com um boné que dizia:

Tornem Kanye 2006 de novo, em referência ao boné que o ex-marido de Kim usou durante a campanha presidencial.

Eita!