Ranking: conheça os youtubers mais bem pagos de 2021

Bianca Bellucci

Do 33Giga



19/01/2022 | 11:55



Recentemente, a Forbes divulgou a lista de youtubers mais bem pagos de 2021. Com base nos dados das plataformas Captiv8, SocialBlade e Pollstar, além de entrevistas com especialistas do setor, a empresa descobriu que MrBeast é quem mais faturou no último ano. Conhecido por desafios, como passar 50 horas enterrado vivo, o norte-americano de 23 anos abocanhou US$ 54 milhões. Na galeria, veja o ranking completo.

1. MrBeast (https://bit.ly/3GHFiy0) – US$ 54 milhões | Crédito: Instagram/@mrbeast 1. MrBeast (https://bit.ly/3GHFiy0) – US$ 54 milhões | Crédito: Instagram/@mrbeast × 2. Jake Paul (https://bit.ly/3GKC8d1) – US$ 45 milhões | Crédito: Instagram/@jakepaul 2. Jake Paul (https://bit.ly/3GKC8d1) – US$ 45 milhões | Crédito: Instagram/@jakepaul × 3. Markiplier (https://bit.ly/3IkjlFS) – US$ 38 milhões | Crédito: Instagram/@markiplier 3. Markiplier (https://bit.ly/3IkjlFS) – US$ 38 milhões | Crédito: Instagram/@markiplier × 4. Rhett and Link (https://bit.ly/3Ik5SxK) – US$ 30 milhões | Crédito: Instagram/@mythical 4. Rhett and Link (https://bit.ly/3Ik5SxK) – US$ 30 milhões | Crédito: Instagram/@mythical × 5. Unspeakable (https://bit.ly/3qI6abR) – US$ 28,5 milhões | Crédito: Instagram/@unspeakable 5. Unspeakable (https://bit.ly/3qI6abR) – US$ 28,5 milhões | Crédito: Instagram/@unspeakable × 6. Nastya (https://bit.ly/33xNXor) – US$ 28 milhões | Crédito: Instagram/@likenastya 6. Nastya (https://bit.ly/33xNXor) – US$ 28 milhões | Crédito: Instagram/@likenastya × 7. Ryan Kaji (https://bit.ly/3GKDFjg) – US$ 27 milhões | Crédito: Instagram/@ryansworld 7. Ryan Kaji (https://bit.ly/3GKDFjg) – US$ 27 milhões | Crédito: Instagram/@ryansworld × 8. Dude Perfect (https://bit.ly/32cCA4A) – US$ 20 milhões | Crédito: Instagram/@dudeperfect 8. Dude Perfect (https://bit.ly/32cCA4A) – US$ 20 milhões | Crédito: Instagram/@dudeperfect × 9. Logan Paul (https://bit.ly/3rzRH0A) – US$ 18 milhões | Crédito: Instagram/@loganpaul 9. Logan Paul (https://bit.ly/3rzRH0A) – US$ 18 milhões | Crédito: Instagram/@loganpaul × 10. Preston Arsement (https://bit.ly/3KnQnGS) – US$ 16 milhões | Crédito: Instagram/@prestonplayz 10. Preston Arsement (https://bit.ly/3KnQnGS) – US$ 16 milhões | Crédito: Instagram/@prestonplayz ×