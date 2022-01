Naiara Azevedo rouba posto de Karol Conká no BBB. Confira as vezes que a cantora foi chamada de nanacita!

19/01/2022 | 11:10



Temos uma nova mamacita na área? Se depender dos internautas, sim! Desde que Naiara Azevedo entrou no BBB22, a integrante do time Camarote não tem deixado boa impressão no público - e em alguns participantes. O ranço nas redes sociais se instaurou de tal maneira que, em menos de 24h de reality, a sertaneja recebeu o apelido de Nanacita, inspirado na ex-participante Karol Conká, conhecida como Mamacita, uma das maiores vilões da atração, sendo eliminada com porcentagem recorde de rejeição. Karol Conká passando a coroa de mais nova cancelada do BBB para Naiara Azevedo, escreveu uma seguidora no Twitter.

Logo na primeira noite de confinamento, Naiara chocou os telespectadores ao matar um barata com o próprio pé descalço - sem dó, nem piedade a cucaracha foi eliminada no chão da cozinha. A pessoa que pisa numa barata na intenção de matar enquanto está DESCALÇA é capaz de qualquer atrocidade. Aguardem o desenvolvimento da maior entidade maligna que já pisou no Big Brother Brasil, escreveu um internauta no Twitter. Quem mata uma barata com o pé descalço já está morta por dentro, avaliou outro.

Na mesma refeição, a cantora estava no comando do preparo e recusou a opinião de Tiago Abravanel de uma forma bem peculiar. Bicha, tudo isso de sal?, perguntou o ator. Cala a boca e pega o seu prato, disparou Azevedo. Além disso, ao degustar o cardápio preparado por ela mesma, a sertaneja surpreendeu com a falta de higiene e chegou a falar de boca cheia, cuspindo nos coleguinhas. Eca!

Toma aqui o 50 reais e me deixa dormir sozinha! Assim que conheceu os participantes do grupo Pipoca, o clima ficou estranho pois Naiara deixou claro que não queria dividir cama com ninguém. Oi? Vale lembrar que no início do reality/i>, por conta da lotação, é normal a galera dormir juntinha, já que não tem camas para todos. E é claro que a fala de Azevedo não caiu muito bem entre as sisters. Ela chegou assim: A Laís ronca: Primeiro quero saber isso. Daí eu disse que não. Depois ela disse que não topa dormir com ninguém, porque não gosta de ninguém encostando nela durante a noite, reclamou Laís para Eslovênia.

E Laís não foi a única que se irritou com a sertaneja! Pouco tempo depois de entrar na casa, Naiara virou assunto na rodinha de conversas de Eslovênia, Rodrigo, Natália, Laís e Bárbara. Inclusive, Rodrigo deixou o ranço transparecer de tal maneira que virou meme na internet. Ele praticamente não aguenta mais viver sob o mesmo teto que Azevedo, disparou uma seguidora.

Não teve jeito! A primeira impressão de Naiara não rendeu bons frutos! A artista foi a última do grupo Camarote a entrar na casa e teve uma reação para lá de exagerada ao se ajoelhar no gramado e gritar. O momento foi classificado pelos internautas como biscoiteiro, ou seja, a moça estaria querendo chamar atenção demais. Naiara Azevedo já chegou dando orgulho pra mamacita, disparou um usuário.