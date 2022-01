Acompanhando BBB22, Bruna Marquezine faz pedido para Tadeu Schmidt sobre Luana Piovani: - Não para até ela decidir acompanhar

19/01/2022 | 11:10



Luana Piovani segue sendo mais comentada que alguns participantes confinados no BBB22! Na noite da última terça-feira, dia 18, a ex-mulher de Pedro Scooby novamente foi citada na edição. No final do programa, Tadeu Schmidt, que está sendo muito elogiado por sua apresentação, mandou outro beijo para a atriz.

O recado do apresentador deixou Bruna Marquezine bem animada e, através dos Stories, ela fez questão de fazer um pedido.

- Beijo, Luana. Ele mandou outro beijo pra Luana Piovani [risos]. Ai, Tadeu, obrigada! Não para de mandar beijo pra Luana até ela decidir acompanhar, e postar Stories, e tuitar, todos os dias.

A atriz também aproveitou para declarar a sua torcida para Tiago Abravanel.

Luana Piovani reage novamente após beijo de Tadeu

Além de Bruna Marquezine, Luana também usou os Stories do Instagram para falar sobre a sensação de ter o seu nome citado novamente, mesmo deixando claro que não irá acompanhar o reality show.

- Ai meu Deus do céu, eu não assisti de novo Big Brother, eu tava comendo japa. Pensando bem, eu tenho televisão em casa, mas não tenho nenhum tipo de canal, porque eu não tenho antena, e nem se eu quisesse eu teria assistido. Mas de qualquer maneira eu já estou sabendo que Tadeu Schmidt mandou um beijo pra mim e estou adorando.