Big Game BBB: veja como participar do jogo de palpites sobre o reality show

Bianca Bellucci

Do 33Giga



19/01/2022 | 10:55



A 22ª edição do Big Brother Brasil estreou na última segunda-feira (17). Junto a ela, a Rede Globo também lançou no mercado um Fantasy Game – um jogo nos moldes do popular Cartola FC. Batizado de Big Game BBB, a ideia é que os usuários montem times e acumulem pontos, que são dados de acordo com o desempenho de cada participante dentro do programa.

Na prática, o usuário deve selecionar cinco participantes semanalmente. Esses palpites devem ser estratégicos, uma vez que rendem pontuação positiva ou negativa. Caso alguém da sua equipe vença a Prova do Líder, Prova do Anjo ou vá para o VIP, por exemplo, serão acrescentados pontos ao seu score. No entanto, a nota pode ser prejudicada se os integrantes forem selecionados para o Monstro ou Paredão.

A escolha do time do Big Game BBB deve ser feita entre terça-feira, após a eliminação da semana, e às 20h de quinta-feira, antes da Prova do Líder. Durante esse período, é possível mudar os participantes quantas vezes desejar.

Fora o time fixo, outra forma de acumular pontos é dando palpites em acontecimentos relacionados ao programa, como quem será a indicação do líder ou participará do Almoço do Anjo. Aqui, não é necessário jogar com a equipe selecionada. A duração do evento, no entanto, é curta. E também não é permitido mudar de escolha.

No fim da semana, o Big Game BBB somará os pontos e montará um ranking de desempenho entre todos os jogadores do aplicativo. Vence a brincadeira quem tiver a maior pontuação ao fim do reality show. Não há qualquer informação sobre possíveis recompensas.

É válido destacar que o Big Game BBB está em fase de testes. O jogo passará por atualizações e implementações ao longo da temporada. Pode ser baixado gratuitamente para Android e iOS, mas apenas assinantes do streaming Globoplay podem participar no momento. Outros usuários devem entrar em uma lista de espera e aguardar o convite.