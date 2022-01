As melhores séries originais para assistir no Star+

Marcella Blass

Do 33Giga



19/01/2022 | 09:55



O Star+, serviço de streaming da Disney focado no público mais adulto, chegou ao Brasil em 2021. Com o lançamento, trouxe para os assinantes uma série de produções originais.

Se você assinou o serviço e não sabe por onde começar a aproveitar o catálogo, o 33Giga destaca cinco séries originais do Star+ que têm feito sucesso entre o público. Confira:

A série segue Victor, um novato na escola Creekwood High, em sua própria jornada de autodescoberta, enfrentando desafios em casa, ajustando-se a uma nova cidade e batalhando com sua orientação sexual. Quando tudo parece demais, ele estende a mão para Simon para ajudá-lo a navegar pelos altos e baixos do ensino médio.

A série acompanha a história de três desconhecidos que compartilham uma obsessão por crimes e, de repente, se veem envolvidos em um quadro investigam a misteriosa morte de um vizinho no prédio em que moram em Nova York.

Esta minissérie explora as complexidades de uma relação predatória entre uma jovem professora e seu aluno do ensino médio. As consequências desse relacionamento são graves e impossível de serem ignoradas.

A história se passa no Rio de Janeiro nos anos 90. Evandro entra no mundo do crime e faz de sua facção criminosa um império. Seus negócios chamam a atenção do policial federal Morello. Dois estrategistas que compartilham o amor pelo perigo.

Kat Dennings estrela uma jovem que, após levar um fora do namorado, precisa lidar com sua própria imaginação ao reentrar, literal e metaforicamente, no mundo feminino. Ela quer reacender as amizades femininas que deixou para trás.