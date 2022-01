Britney Spears exige que a irmã a deixe de fora de seu livro: Deveria ter dado tapas nas caras de vocês

19/01/2022 | 09:11



Ao que parece, as irmãs Spears seguem em pé de guerra! Isso porque Britney Spears não gostou nadinha dos comentários que a irmã, Jamie Lynn Spears, vem fazendo sobre a família para ganhar fama. De acordo com o Page Six, a Princesinha do Pop exigiu que Jamie a deixe de fora de seu novo livro, Things I Shoud Have Said.

Não é novidade que as coisas não estão indo bem entre as duas desde o fim da tutela de Britney - e as trocas de farpas vem acontecendo publicamente. Desta vez, a cantora pediu para o advogado, Mathew S. Rosengart, emitir uma carta de desistência forçada para a caçula. No documento, ela diz que ficou chocada ao ver como a própria irmã a explorou para ganhar dinheiro.

Prezada Sra. Spears: Como você sabe, eu represento sua irmã, Britney Spears, e escrevo a seu pedido sobre o assunto acima mencionado. Entramos em contato com alguma hesitação porque a última coisa que Britney quer é trazer mais atenção para seu livro inoportuno e suas afirmações enganosas ou ultrajantes sobre ela. Embora Britney não tenha lido e não pretenda ler seu livro, ela e milhões de seus fãs ficaram chocados ao ver como você a explorou para ganhar dinheiro. Ela não vai tolerar isso, nem deveria. Você, mais do que todas as pessoas, sabe o abuso e as irregularidades que Britney teve que suportar durante a tutela, depois de inicialmente crescer com um pai alcoólatra. Na verdade, seu próprio livro afirma que seu pai passou a maior parte da minha vida nesse ciclo de comportamento destrutivo. Suas crises de bebida me causaram períodos de tormento e tristeza. Como eu disse anteriormente, tendo sofrido uma tutela de 13 anos que a privou de direitos civis e liberdades fundamentais, Britney não será mais intimidada por seu pai ou qualquer outra pessoa. Britney era o ganha-pão da família e ela também apoiou você. Divulgar publicamente reclamações falsas ou fantásticas é errado, especialmente quando projetado para vender livros. Também é potencialmente ilegal e difamatório. [..] Você recentemente declarou que o livro não era sobre ela. Ela acredita em sua palavra e nós, portanto, exigimos que você pare e desista de fazer referência depreciativa a Britney durante sua campanha promocional. Se você não fizer isso ou difamá-la, Britney será forçada a considerar e tomar todas as medidas legais apropriadas, dizia a carta.

Eita! E tem mais. Britney continuou soltando o verbo sobre a família e fez um grande desabafo nas redes sociais a respeito de Jamie e da mãe, Lynne Spears, afirmando que deveria ter dado tapas nas duas.

Eu voei para casa para ficar no sofá de Jamie Lynn assistindo programas de TV logo depois que Justin [Timberlake] e eu terminamos... Eu era um fantasma lá! Trabalhei a vida inteira e não sabia como ser servida por minha mãe. Sente-se lá e me sirvam os milkshakes de chocolate. Quando Jamie Lynn tinha 12 anos de idade, ficava grudada na frente da TV por horas e depois se deitava em uma rede na piscina. Estou chocada, porque essa nunca foi minha vida! A família de Justin era tudo que eu conhecia por muitos anos. As coisas eram diferentes naquele momento e Jamie Lynn tinha um novo show da Nickelodeon. Tudo que eu lembro de dizer foi: Caramba, como diabos uma garota de 12 anos de idade consegue um programa da Nickelodeon? Eu pensava: Hmmmmm, bem, eu nunca tomei meu milkshake gelado... Quer dizer que sou uma grande merda? Mas aí talvez eu precise de um pouco de apoio. Eu era capa da revista People. As pessoas apareciam e, como diz Jamie Lynn, eu ficava com medo! Minha mãe estava tomando analgésicos e mal conseguia manter uma conversa em casa porque ela e meu pai se separaram e ela estava mais confusa do que qualquer coisa! Eu me lembro dela sentada no chão em uma conversa e ela nunca se levantou - e me desculpe, Jamie Lynn, eu não fui forte o suficiente para fazer o que deveria ter sido feito: ter dado tapas nas caras de vocês!, escreveu.