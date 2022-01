Morre Andre Leon Talley, ex-diretor da Vogue, aos 73 anos de idade

19/01/2022 | 09:11



Na última terça-feira, dia 18, Andre Leon Talley morreu aos 73 anos de idade. De acordo com o TMZ, o jornalista e ex-diretor da Vogue estava internado em um hospital de Nova York, nos Estados Unidos. Nas redes sociais oficiais de Talley a morte foi confirmada, sem a divulgação da causa.

É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Andre Leon Talley. O sr. Talley foi maior do que a vida, diretor criativo de longa data da Vogue durante sua ascensão ao domínio como a bíblia da moda mundial, dizia o comunicado.

No mesmo dia, Yvette Mimieux também foi encontrada morta. Aos 80 anos de idade, a atriz americana era conhecida por seu trabalho em A Máquina do Tempo nos anos 60 e, de acordo com o Deadline, morreu durante o sono, por causas naturais.