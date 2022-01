Renata Vasconcellos retorna ao Jornal Nacional após Covid-19 e William Bonner quebra protocolo

19/01/2022 | 09:11



Renata Vasconcellos voltou ao Jornal Nacional na noite da última terça-feira, dia 18, após ficar afastada devido à Covid-19!

Quebrando todos os protocolos, William Bonner começou o jornal saudando a colega de bancada.

- A Renata Vasconcellos já ficou toda sem graça aqui. Estou quebrando um hábito, a gente nunca fala da gente mesmo. Mas hoje é o dia que ela está voltando depois de se ausentar por que teve Covid e eu tenho algumas perguntas para fazer para ela e que pode interessar a você também.

Renata então agradeceu o carinho que recebeu no período em que esteve afastada e, logo em seguida, falou sobre os primeiros sintomas e a decisão de realizar o teste:

- Primeiramente, eu quero agradecer a todos pela oportunidade de estar de volta à sua casa. É um prazer estar de volta. Comecei a ter um pouco de dor de garganta à noite, me senti congestionada e resolvi fazer um teste rápido. Deu negativo! No dia seguinte os sintomas persistiram, fiz outro teste e deu positivo.

Com as duas doses da vacina, Renata contou que não sentiu cansaço e teve apenas um quadro leve da doença.

- Não senti cansaço, tosse, pouco espirrei. Mas pelo quinto dia, fiquei prostrada, mas logo melhorou. Segui todas as ordens médicas e fiquei quietinha. Bebi muita água e estou aqui. Tomei as duas doses. Estou esperando a minha dose de reforço e como contraí a doença, preciso de um mês para tomar. É bom dividir isso com vocês, pois outras pessoas podem ter as mesmas dúvidas.

Renata Vasconcellos recebe carinho do público após anunciar retorno ao JN

Em suas redes sociais, a jornalista anunciou que estaria de volta ao Jornal Nacional e, através dos comentários, recebeu inúmeras mensagens de carinho dos internautas.

Eba, comemorou Maju Coutinho.

Oba! Que maravilha! Viva a saúde, vivaaaa a vacina!, escreveu Camila Bomfim.

Bem-vinda de volta para minha telinha, estava com saudade, comentou uma internauta.

Bom retorno, que ótima notícia, celebrou um outro.