Restam apenas duas duplas; saiba quem já saiu da primeira prova de imunidade do BBB22!

19/01/2022 | 09:10



O grupo pipoca está disputando a primeira prova de resistência da edição, valendo duas imunidades. Ou seja, a permanência na casa por mais uma semana.

Os brothers se dividiram em duplas, e tiveram que passar a noite equilibrando cubos. O objetivo da prova é selecionar as caixas com os produtos que aparecem no telão, e então mantê-los alinhados na horizontal enquanto ficam em lados opostos.

A primeira dupla a deixar a prova foi Eslovênia e Jessilane às 4h30 da manhã, após deixarem um dos cubos caírem. Logo em seguida, Rodrigo Mussi e Eliezer Netto também se desequilibraram e foram desclassificados.

Vinicius Fernandes e Natália Deodato acabaram tocando em um dos cubos do meio, o que era proibido, e deixaram a disputa entre as duplas Luciano Estevan e Lucas Bissoli, e Laís Caldas e Bárbara Heck.

Quem será que leva essa?