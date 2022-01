Nadal derrota alemão em três sets e avança em Melbourne; Barty arrasa italiana

19/01/2022 | 09:00



O segundo jogo do espanhol Rafael Nadal no Aberto da Austrália foi um pouco mais duro do que a estreia, mas ainda assim ele levou a melhor sobre o alemão Yannick Hanfmann em sets diretos, fechando a partida com as parciais de 6/2, 6/3 e 6/4, depois de 2 horas e 22 minutos de duelo. O seu próximo rival promete bem mais trabalho, pois terá pela frente o russo Karen Khachanov, ex-Top 10 e atual número 30 do mundo, que passou pelo francês Benjamin Bonzi com as parciais de 6/4, 6/0 e 7/5.

Com a vitória desta quarta-feira, Nadal, cabeça de chave número 6 em Melbourne, mantém a sua escrita contra tenistas vindos do qualifying em Grand Slam. Ele perdeu apenas um dos 28 duelos que teve contra rivais nesta condição, sendo que seu único revés foi para o alemão Dustin Brown na segunda rodada de Wimbledon, em 2015.

Nadal também ampliou o seu retrospecto positivo contra oponentes de ranking baixo nos quatro principais torneios do circuito. Apenas duas vezes ele foi superado por adversários com ranking pior que o de Hanfmann: a primeira delas em 2013, quando perdeu para o belga Steve Darcis, em Wimbledon, e a outra também no All England Club, um ano depois, surpreendido pelo australiano Nick Kyrgios.

Nadal não teve apenas dificuldade para confirmar as chances de quebra, convertendo apenas quatro dos 16 break-points que teve, mas também viu uma leve queda de rendimento com o saque. No primeiro jogo ele teve 78% de aproveitamento, mas agora ficou em 71%. O espanhol terminou o duelo com Hanfmann com os mesmos 30 winners do rival e seis erros não forçados a menos (26 a 32).

Outros cabeças de chave também avançaram à terceira rodada. São os casos dos italianos Matteo Berrettini (7) e Lorenzo Sonego (25), do canadense Denis Shapovalov (14), do chileno Cristian Garin (16), do russo Aslan Karatsev (18), dos espanhóis Pablo Carreño Busta (19) e Carlos Alcaraz (31) e do americano Reilly Opelka (23).

De forma surpreendente, o polonês Hubert Hurkacz, 10.º pré-classificado, caiu para o francês Adrian Mannarino por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 6/2 e 6/3. E o sérvio Miomir Kecmanovic é agora o único de seu país ainda vivo na competição depois de bater o americano Tommy Paul por 7/6 (9/7), 7/5 e 7/6 (10/8).

FEMININO - Continua irretocável a campanha da número 1 do mundo Ashleigh Barty neste Aberto da Austrália. Depois de uma vitória arrasadora na primeira rodada, a tenista da casa venceu mais uma com tranquilidade, gastando apenas 52 minutos para despachar a quali italiana Lucia Bronzetti com um duplo 6/1.

Na terceira rodada, a australiana terá pela frente mais uma rival italiana, mas desta vez deverá encarar dificuldade bem maior contra Camila Giorgi, cabeça de chave número 30, que derrotou a checa Tereza Martincova também por 2 sets a 0, só que com um placar mais apertado, marcando as parciais de 6/2 e 7/6 (7/2).

Será a quarta vez que Barty e Giorgi medirão forças, a segunda no Melbourne Park, palco do duelo mais recente entre elas com vitória da australiana em 2018. A tenista da casa também levou a melhor nos outros dois confrontos, um deles nas quartas de final em Birmingham (Inglaterra) e outro nas oitavas de final de Estrasburgo (França), ambos em 2017.

O segundo jogo de Naomi Osaka foi de mais uma vitória da bicampeã do torneio. A japonesa teve amplo domínio das ações no primeiro set e foi mais exigida na segunda parcial contra a americana Madison Brengle, vencendo por 6/0 e 6/4 em pouco mais de uma hora.

Vencedora em Melbourne em 2019 e também no ano passado, Osaka ainda não perdeu sets nessas primeiras rodadas da competição. A ex-número 1 do mundo aparece atualmente na 14.ª posição do ranking da WTA. Sua próxima adversária será a jovem americana Amanda Anisimova, 60.ª do mundo, que surpreendeu a suíça Belinda Bencic, atual campeã olímpica e cabeça 22, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Outras pré-classificadas avançaram à terceira rodada. São os casos da checa Barbora Krejcikova (4), da grega Maria Sakkari (5), da espanhola Paula Badosa (8), da ucraniana Elina Svitolina (15), da americana Jessica Pegula (21), da belarussa Victoria Azarenka (24), da letã Jelena Ostapenko (26) e da russa Veronika Kudermetova (28).