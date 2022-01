Betoneira capota e acerta dois carros e três casas na Vila Suíça

Anderson Fattori



19/01/2022 | 08:46



Um caminhão betoneira capotou na noite de segunda-feira na Rua Laplace, na Vila Suíça, em Santo André, e atingiu dois carros que estavam estacionados na via e três residências. O acidente ocorreu depois que o motorista do caminhão, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle enquanto descia a rua, que é íngreme e, por esse motivo, não é permito o tráfego de veículos pesados no local.

O capotamento aconteceu por volta das 22h30 e só não foi mais grave porque o caminhão parou em um poste em frente a uma residência. O motorista foi levado pelo Corpo de Bombeiros a um hospital da cidade e seu estado de saúde não foi divulgado. Por sorte, nenhum morador do local foi atingido.

Por causa da pouca mobilidade no local, equipes da Prefeitura tiveram dificuldade para retirar a betoneira da via. “O veículo foi retirado por volta de 16h (de ontem) e a Defesa Civil realizou vistoria no local. Não foram observados comprometimentos das edificações acidentadas. Será necessária remoção dos resíduos, que por sua vez será feito pela empresa proprietária da betoneira, e também a lavagem da via em razão da presença de óleo na pista”, informou a Prefeitura, em nota.

Ainda de acordo com a administração andreense, o condutor foi multado por trafegar em local proibido e enquadrado com base no artigo 187 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro): “Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente.” A multa (código 574-61) é de infração média, com quatro pontos na CNH.