Santo André amplia atendimento da vacinação no sistema drive-thru

Dérek Bittencourt



19/01/2022 | 08:42



Santo André vai ter duas ampliações referentes à vacinação nesta semana. A partir de hoje, os drive-thrus em funcionamento terão horário estendido até as 20h, enquanto a partir de sexta-feira será reativado o ponto de aplicação no Auto Shopping Global. Assim, os munícipes ganham mais alternativas, poucos dias depois do início da imunização em dois centros comerciais da cidade. As novidades foram apresentadas na noite de ontem pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), durante live.

“Estamos ampliando o horário dos drives a partir de amanhã (hoje) até às 20h. Dois novos pontos no Shopping ABC e no Shoppinho Santo André, e a partir de sexta-feira (vamos) voltar com o drive no Auto Shopping Global. Importante informação. Por que aumentando? Porque vamos receber as vacinas pediátrica, vamos aumentar a vacinação e, se Deus quiser, vamos receber também a vacina para essa nova variante da gripe que tem acometido tanta gente”, afirmou o chefe do Paço andreense.

Paulo Serra trouxe ainda alguns dados referentes à vacinação. Até agora (arredondando), Santo André já vacinou 607 mil pessoas com a primeira dose, 562 mil com a segunda, 17 mil com a dose única, aplicou 244 mil doses de reforço. No total, em número absoluto, foram 1.431.928 vacinas aplicadas. “Lamentavelmente tem gente que ainda não tomou vacina, mas nossos números são muito bons”, orgulhou-se o prefeito.

Aliás, por falar naqueles que ainda não receberam doses do imunizante contra a Covid, Paulo Serra chamou atenção para números um tanto quanto significativos – salientando não querer entrar em questões de ideologia política. “Hoje temos taxa de ocupação de 54% de enfermaria e 40,5% de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Aumentou. Temos 203 pessoas internadas, sendo 137 na rede privada e 66 na rede pública. E por que estou falando nos números? Para falar da importância da vacina: 61% das pessoas internadas em UTI (que são 107 pessoas), e 31% das internadas em enfermaria, não foram vacinadas ou não completaram o ciclo vacinal. Ressalto a importância da vacina. Protege, diminui a possibilidade de pegar, mas não evita. Evita, sim, que o caso se agrave, que necessite de internação, nos protege de várias formas, então é fundamental. A vacina é comprovadamente segura e protege as pessoas. Os estudos mostram que tem segurança epidemiológica. (Minha mulher) Ana Carolina tomou a terceira dose, vou tomar a minha na quinta-feira e quando chegar a vez da Maria Carolina (filha), que tem 6 anos, vai tomar a vacina”, finalizou o prefeito.

VACINAÇÃO DE CRIANÇAS

Santo André iniciou a imunização de crianças de 5 a 11 anos que vivem acamadas – os responsáveis podem solicitar o serviço na unidade de saúde mais próxima da residência. Na manhã de ontem, equipes realizaram a vacinação de Bryan Fernando Alves de Carvalho Amorim, 5 anos, que mora com os pais e dois irmãos.