Indígena pataxó reforça o EC São Bernardo na A-3

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/01/2022 | 08:39



Uinatan é o mais novo jogador do EC São Bernardo. Aos 22 anos, chega diretamente da terra do descobrimento do Brasil, ou seja, Porto Seguro, na Bahia. E, coincidentemente ou não, o atleta tem origem indígena, é um legítimo pataxó e chega por empréstimo junto ao Mauá FC, cuja mascote é justamente um índio. O vizinho do Grande ABC emprestou o jovem até o fim do Campeonato Paulista da Série A-3, no qual o Cachorrão estreia dia 30, contra a Matonense, em Matão.

"Tenho grandes objetivos com essa camisa. Sei que os jogadores conseguem deixar seus nomes marcados com acessos e títulos, e é isso que vou buscar aqui. Estou muito focado em evoluir dentro de campo, juntamente com meus companheiros", enfatizou Uinatan, que soma cinco gols como profissional no Mauá FC e disputará a primeira competição com atletas acima dos 23 anos (limite da Segundona).

Outro jogador que chega ao Cachorrão emprestado pelo time de Mauá é o zagueiro Vinicius, 23. "Só penso em contribuir da melhor forma tanto dentro quanto fora dos gramados. Estou motivado em realizar grande competição com o EC São Bernardo e ajudar o clube a voltar para a Série A-2 já nesta temporada."