Cidades recebem mais 16.189 doses do imunizante infantil contra Covid

Anderson Fattori



19/01/2022 | 08:35



As cidades do Grande ABC receberam ontem o segundo carregamento de doses infantis da vacina da Pfizer contra a Covid-19. No total, foram distribuídas pelo Ministério da Saúde mais 16.189 doses na região, sendo 4.890 em São Bernardo, 3.940 em Santo André, 2.790 em Diadema, 2.760 em Mauá, 740 em São Caetano, 710 em Ribeirão Pires e 350 em Rio Grande da Serra. Na sexta-feira, os municípios, juntos, já haviam recebido 13.660 imunizantes.

Desta forma as cidades mantiveram a campanha de acordo com orientações do Ministério da Saúde e neste momento estão imunizando contra a Covid moradores de 5 a 11 anos que tenham comorbidades, deficiências ou sejam indígenas ou quilombolas.

Santo André, São Bernardo e São Caetano imunizam por meio de agendamento prévio nos sites oficiais das prefeituras, enquanto Diadema atende a população por livre demanda nas 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade. Em Mauá a vacinação da faixa etária ocorre nas escolas municipais Lysiane Pereira Galvão, José Tomaz Neto, Lucinda Petigossi Castabelli, Chico Mendes e Galdino de Jesus dos Santos. Em Ribeirão Pires, a vacinação ocorre na escola municipal Engenheiro Carlos Rohm I. Por fim, em Rio Grande da Serra o local escolhido pela Prefeitura foi a escola municipal Primeira Dama Zulmira Jardim Teixeira.

ÍNDIGENAS

São Bernardo começou a vacinar ontem integrantes de diferentes tribos indígenas localizadas na região do pós-balsa. Até ontem, 11 crianças entre 5 e 11 anos de idade deste público-alvo haviam sido vacinadas nas tribos Guyrapa-ju e Yamandu Mirim. Nos próximos dias, as equipes darão início à imunização de crianças da Brilho do Sol, tribo também presente nas áreas do pós-balsa. Mãe de quatro filhos na Yamandu Mirim, Claudete Martins da Silva recepcionou a equipe de vacinação com entusiasmo. “Agora, praticamente todos estão vacinados”. Isso porque, três dos quatro irmãos, Iarley (11), Iarlisson (10) e Ketlin (13) já estão com a primeira dose em dia.

“A vacina foi um divisor de águas na luta contra o coronavírus e, assim como ocorreu com os demais públicos-alvo, era aguardada com ansiedade pelo público infantil. A celeridade e rigor que tivemos na campanha serão mantidos nesta fase. Por isso retornamos às aldeias por essas crianças indígenas, pois é fundamental à saúde delas e de toda a tribo”, ressaltou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).

Para o secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple, contemplar o público infantil é crucial para não contribuir para disseminação do vírus. “Nossas equipes têm se dedicado para ampliar o acesso e o esquema vacinal da população. As visitas aos aldeados têm sido também ocasiões para avançar na aplicação dos adultos e adolescentes”, destacou.