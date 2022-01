Anacleto Campanella segue como casa do São Paulo e hoje recebe quartas de final

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/01/2022 | 08:32



O Estádio Anacleto Campanella segue servindo como casa do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A praça esportiva de São Caetano vem dando sorte ao tricolor, que venceu os seis jogos que fez no local, desde a primeira fase até as eliminatórias. Hoje, a partir das 21h30, mede forças com o Cruzeiro, pelas quartas de final.

O duelo coloca frente a frente o tricolor, que já marcou 19 gols em seis jogos (seis vitórias em São Caetano), e a Raposa, que só foi vazada uma vez até aqui na competição.

"O Cruzeiro também faz uma grande campanha e acreditamos que será mais um jogo aberto e de duas equipes que jogam para frente, como foi com o Vasco", disse o técnico Alex de Souza, ex-meia do Palmeiras, Coritiba-PR, Fenerbahçe-TUR e outros.

A organização da sede são-caetanense, junto à FPF e à Polícia Militar definiu ontem que serão permitidos 4.600 torcedores para acompanhar o jogo, sendo 3.800 do tricolor (acesso pelo portão 2) e 800 dos mineiros (acesso pelo portão principal). A entrada será permitida a partir das 19h30.

Quem passar entre São Paulo e Cruzeiro pega o vencedor de Palmeiras e Oeste, que se encontram às 19h, na Arena Barueri. O time alviverde, que havia feito todos os jogos em Diadema, no Estádio do Inamar, atuará pela primeira vez em uma praça diferente.

A outra semifinal já está definida: América-MG x Santos. O Coelho enfrentou o Botafogo-RJ, ontem à noite, em Jaú, no Estádio Zezinho Magalhães, e venceu por 1 a 0, gol marcado por Adyson, aos 32 minutos do primeiro tempo.

Já o Santos despachou o surpreendente Mirassol. Também ontem à noite, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, o Peixe fez 2 a 0 (ambos de Rwan Seco), o time do Interior empatou em 2 a 2 (Tota e Rinaldi), mas nas penalidades o Alvinegro conseguiu levar a melhor, por 3 a 1.