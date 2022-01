Bruno Soares e Jamie Murray estreiam com vitória tranquila no Aberto da Austrália

18/01/2022 | 23:35



O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray estrearam com vitória convincente e tranquila no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada. Com 6/3 e 6/2, eliminaram os tenistas locais Marc Pollmans e James Duckworth em duelo válido pela segunda rodada.

Cabeças de chave número 8 do torneio, Soares e Murray foram agressivos o jogo todo, sempre pressionando o saque dos australianos. Foram 11 oportunidades de quebras, sendo quatro aproveitadas. A dupla cedeu apenas um serviço.

Apesar do resultado tranquilo, foi a dupla do brasileiro quem sofreu a primeira quebra, no quinto game do primeiro set. O susto com 2/3 serviu apenas para motivar ainda mais Soares e Murray, que devolveram de imediato a quebra e emplacaram quatro pontos seguidos para fechar em 6/3 após 47 minutos.

O segundo set foi uma aula dos favoritos. De cara abriram 4 a 0, com duas quebras. Depois foi apenas trocar serviços com os australianos para fechar com 6/2 após 31 minutos e com 2 a 0 em 1h18.

Já a dupla formada pelos brasileiros Rafael Matos e Felipe Meligeni não conseguiu superar os italianos Fábio Fognini e Simone Bolelli, dando adeus com duplo 6/4 após somente 1h21.