Um pleito legítimo

Do Diário do Grande ABC



18/01/2022 | 23:59



Preocupados com o aumento no número de pacientes com Covid-19, especialmente por causa da disseminação da variante ômicron, os prefeitos do Grande ABC, reunidos virtualmente no âmbito do Consórcio Intermunicipal, voltaram a cobrar ontem do governo do Estado a liberação de leitos hospitalares para acolhimento de doentes contaminados com o novo coronavírus. A região precisa ser ouvida pelo Palácio dos Bandeirantes. A situação ainda está sob controle, mas é necessária mobilização imediata para evitar que se percam as rédeas. A pandemia está próxima de ser vencida; não se pode titubear neste momento.



Dezoito pessoas, segundo os dados mais atuais à disposição do Consórcio, estão acamadas na região aguardando transferência por meio do sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Se o Estado não encontrar leitos, de modo a garantir o encaminhamento desses pacientes, a fila tende a crescer com o recrudescimento dos casos. Com isso, a eficiência do tratamento certamente ficará comprometida. Seria cenário desolador ante a gravidade de doença que já matou centenas de milhares de brasileiros, mais de 10 mil apenas nas sete cidades.



O sinal de alerta já está aceso. Segundo dados da SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores paulistas, há um mês eram 152 pessoas acamadas na região por causa da doença. Ontem, o número saltou para 558, alta de 267%. Para piorar, a ômicron pegou os municípios no contrapé, já que eles, diante do arrefecimento dos casos, haviam desmobilizado as estruturas dos hospitais de campanha montados para garantir atendimento no auge da pandemia.



A população do Grande ABC ainda traz na memória os tristes episódios de conterrâneos morrendo na fila de espera exatamente por falta de vagas em hospitais. Trata-se de história muito triste que tem de ficar relegada ao passado. É preciso evitar que o sistema colapse. O Estado necessita dar resposta ao legítimo pleito do Consórcio, que fala em nome de todos os moradores da região. E rapidamente.