Inovar e empreender na educação

O meu mandato sempre foi dedicado à educação, à inovação, ao empreendedorismo. Em 2017, o prefeito Auricchio trouxe grande inovação na área da educação, mostrando seu espírito empreendedor e tornando São Caetano referência e modelo a ser seguido por outras cidades: o Programa Auxílio Uniforme Escolar. E nós, no nosso primeiro mandato na presidência do Legislativo, apoiamos essa iniciativa, dando a devida celeridade frente a essa pauta tão importante na nossa educação.



A vinda do auxílio-uniforme possibilitou evolução na aquisição do vestuário dos nossos alunos da rede pública municipal de ensino, permitindo aos pais mais autonomia quanto à escolha da confecção onde comprarão os uniformes e, ainda, optar pelo tamanho ideal das peças que os filhos irão usar. O programa descentraliza e agiliza a entrega de uniformes no município, além de trazer grande fomento à economia local, com mais vendas e postos de trabalho criados nas confecções, gerando emprego e renda.



São Caetano traz agora mais uma inovação para 2022: o lançamento do aplicativo para a aquisição do uniforme escolar, com conexão direta às malharias cadastradas e débito da compra no app do celular. O modelo deve expandir também para a compra de materiais escolares. Iniciativa inovadora e empreendedora que beneficiará pais, alunos e todo o comércio da região.



A compra pelo aplicativo do uniforme escolar demonstra a agilidade necessária para adquirir as peças destinadas aos nossos alunos, assim como a desburocratização do processo de comprovação do uso correto do valor destinado pelos beneficiários, demonstrando a eficiência da nossa administração pública. É modelo simples, de fácil manuseio e que permitirá maior controle sobre o valor destinado para o auxílio.



Podemos construir o futuro, dia após dia, no presente. Estamos preparando hoje a sociedade do amanhã. A inovação nunca esteve tão em pauta. O empreendedorismo surge do desafio de criar soluções simples para um problema real. O auxílio-uniforme, juntamente com este aplicativo, é modelo inovador de empreendedorismo na educação.



Um dos grandes legados que São Caetano traz em sua história é a educação. O governo do prefeito Auricchio tem honrado esse legado, trazendo projetos pioneiros para a nossa cidade, sendo destaque e referência para o nosso País, fruto da dedicação de nossos educadores e dos investimentos da Prefeitura para oferecer a melhor qualidade em nosso ensino para os nossos estudantes. Sou defensor de ações positivas como essa. É dessa maneira que fazemos São Caetano olhar para frente e continuar em frente.



Pio Mielo é professor, vereador e vice-presidente da Câmara de São Caetano.



Equívoco

Divulgada notícia da cidade de Lucena, na Paraíba, onde uma profissional (?) de saúde aplicou a muitas crianças vacina da Pfizer para adultos (Setecidades, ontem). Pelo que se entende, também antes do prazo outorgado pelo Ministério da Saúde. O caso beira a incredulidade, e não seria estranho fosse armado para semear dúvidas quanto ao suposto perigo das vacinas, seguindo as campanhas negacionistas em moda. Surgem muitas perguntas: por que havia crianças na fila da vacinação? E que idade tinham? Por que a assistente administrativa cadastrou crianças fora do grupo preestabelecido? Por que a enfermeira perguntou simplesmente se era para vacinar todos? Todos quem? Por que uma resposta monosílaba ‘sim’? A vacina da Pfizer tem apresentado reações mais intensas, que logo passam, o que ocorrerá também com as crianças. Porém, deve haver investigação mais apurada e penalizar equívoco dessa natureza. Imperdoável para quem é remunerado para cuidar de gente.

Ruben J. Moreira

São Caetano



Combustíveis

O aumento dos combustíveis é um escracho. Monopólio que nunca vai dar certo, de difícil solução, pois envolve grande queda de braços. Privatizar resolve? É desafiador tirar o doce da boca das crianças. O vilão é o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)? Quem vive dele não concorda, e mira aumento na taxa de exportação como solução. Do lado de cá fica clara a ganância. Para aliviar um lado, só criando outro imposto. Se é esta a solução nem é preciso ser economista, basta ser guardião do seu quinhão. Assim não dá, né? O cidadão mais uma vez é chamado a pagar a conta. Pobre Brasil!

Izabel Avallone

Capital



STF

Quem for eleito presidente da República indicará em 2023 dois novos ministros ao STF (Supremo Tribunal Federal), em substituição a Ricardo Lewandowski e a Rosa Weber. Não quero nem pensar no que faria Lula se a caneta das indicações lhe retornasse às mãos. O Supremo que emergiu da década petista é esse de que padecemos. Em 2018, o candidato da maioria de seus integrantes perdeu as eleições. Inconformado, tornou-se, o STF, um dos muitos centros de poder nacional cujos integrantes combatem ferozmente os objetos de seus próprios preconceitos e malquerenças. Podemos divergir sobre o quanto isso afetou a vida institucional do País, mas é inegável que o Supremo atraiu muito desagrado ao destruir a Lava Jato e, com ela, esperanças de Brasil passado a limpo. A contribuição do STF ao combate à criminalidade e à impunidade corresponde a algum algarismo bem menor do que zero, no que empata com o Congresso Nacional.

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)



Bilionários

Triste saber que a cada 26 horas surge um novo bilionário na pandemia (Economia, ontem). Enquanto a maior parte do povo passa necessidade, uma meia dúzia se aproveita das dificuldades dos outros e enriquece ainda mais a cada dia. Somos o País dos desiguais, piorado a cada dia com desemprego nas alturas, a população sendo explorada o tempo todo, com custo de vida altíssimo e governo preocupado apenas em se dar bem, junto com seus amigos e familiares. Ele é o grande responsável por tudo isso. Não se vê um único projeto para estancar a miséria no Brasil. Ao contrário. Os preços sobem todos os dias. O pacote de arroz de cinco quilos de um dia para o outro foi de R$ 8 para R$ 25, nunca mais voltou ao preço de antes e ninguém – diga-se, o governo – faz nada. É praticamente impossível sair de carro por causa do preço da gasolina, que sobe toda semana. Planos de saúde são inviáveis, porque, ou paga-se ou compra-se alimentos, os dois não dá para fazer. Mas os amiguinhos do Centrão, estes riem de orelha a orelha com as benesses do governo. Enquanto esse senhor estiver no poder, o Brasil só anda para trás, retrocede. Com ele não há saída. Estamos condenados.

Júlio Nunes

São Caetano