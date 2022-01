Campeão Borussia Dortmund cai na Copa da Alemanha diante de rival da 2ª divisão

18/01/2022 | 19:16



Haaland vem de notabilizando por ajudar o Borussia Dortmund nos momentos de dificuldades. Nesta terça-feira, porém, o 89° gol do norueguês pela equipe não foi suficiente para salvá-la da eliminação na Copa da Alemanha, na qual defendia o título. O St. Pauli, da segunda divisão, fez valer o fator casa e avançou com vitória por 2 a 1 às quartas de final.

Diante de 2 mil torcedores no estádio Millerntor, o St. Pauli saiu com tudo para o ataque e foi logo abrindo o marcador com Amenyido, aos 4 minutos. Ele recebeu de Hartel e não desperdiçou.

Antes do intervalo, mais um golpe duro nos atuais campeões da Copa da Alemanha. Witsel mandou para as próprias redes e o time de Hamburgo abriu 2 a 0 no placar indo para o intervalo com vantagem dos sonhos.

Na volta do descanso, o Borussia Dortmund 'entrou no jogo' após a marcação de um pênalti. Haaland cobrou com perfeição e colocou fogo no confronto. Sem o poderoso Bayern pelo caminho, também eliminado, o campeão era o favorito para novo título e necessitava buscar ao menos a igualdade para levar a disputa aos pênaltis.

Com quase todos seus titulares em campo, exceção de Dahoud, que sentiu dores nas costas e acabou poupado, o Dortmund até cresceu na busca da igualdade nos minutos finais, mas esbarrou em um bravo rival, com ótima postura defensiva, e acabou lamentando o vexame.

Rival do St. Pauli, o Hamburgo também se garantiu nas quartas ao derrubar o Colônia nos pênaltis, por 4 a 3, após empate por 1 a 1 com gols na prorrogação. Demais resultados: 1860 Munique 0 x 1 Kalsruher e Bochum 3 x 1 Mainz.