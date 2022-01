Treino do Corinthians tem presença de Bruno Melo e baixa de Roni

18/01/2022 | 17:50



A uma semana de sua estreia na temporada 2022, o Corinthians treinou em dois períodos nesta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. O meia Roni foi o grande desfalque das atividades, enquanto o lateral-esquerdo Bruno Melo, último reforço anunciado pelo clube, integrou o grupo e treinou normalmente.

Roni se recupera de dores no músculo posterior da coxa direita. Assim, ficou apenas no trabalho com a fisioterapia e não teve no gramado, como fizeram os demais companheiros de time. O Corinthians não divulgou uma estimativa de tempo para a recuperação do jogador, que poderá ser poupado do primeiro jogo do ano.

Em compensação, o técnico Sylvinho já passou a contar com Bruno Melo, oficializado pelo Corinthians na segunda. O jogador de 29 anos veio do Fortaleza e acertou contrato de empréstimo até o fim do ano.

Pela manhã, o treinador realizou uma atividade tática de enfrentamento. Enquanto um dos times buscava o gol, o outro tinha o objetivo de passar a bola por entre uma das três metas marcadas por estacas um pouco depois do meio-campo.

Na quarta, o Corinthians fará seu segundo jogo-treino desta pré-temporada. O adversário será o Audax. O primeiro teste foi contra a Inter de Limeira, vencido com gol marcado por Du Queiroz.

A estreia do time paulista na temporada está marcada para a terça da próxima semana, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena, pela rodada de abertura do Campeonato Paulista.