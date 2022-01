Obituário - 19 de janeiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/01/2022 | 05:39



Edith de Almeida Godoi

(São Bernardo, 23-4-1922 – 15-1-2022)

Dona Edith foi uma verdadeira guerreira. Com a morte precoce do marido, ela criou os três filhos trabalhando de tecelã. Fez carreira na Tecelagem Pelosini, que ficava em plena Rua Marechal Deodoro, no Centro de São Bernardo. Já madura e experiente na profissão, foi contratada pela FEI (Faculdade de Engenharia Industrial) para colaborar com o curso de Engenharia Têxtil.

Na FEI, dona Edith cuidava dos teares, fazia a sua manutenção e, principalmente, nas aulas práticas, operava o equipamento, enquanto o professor ia ensinando aos alunos a técnica daquele serviço que tantas moças empregou no auge da indústria têxtil da sempre chamada Vila de São Bernardo.

Trabalhou na FEI como preparadora de laboratório têxtil entre 1968 e 1978.

A FAMÍLIA

Dona Edith era filha de João Batista de Almeida Junior e de Josephina de Almeida. Dona Josephina dá nome à rua em que dona Edith residia, no Centro de São Bernardo. Uma rua calma, travessa da Rua Dr. Flaquer, onde outros familiares de dona Edith residem, inclusive o pesquisador Waldemar Casagrande.

O marido de dona Edith, João Preto de Godoi, era do Interior. Veio de Socorro. Trabalhava de maquinista na indústria moveleira de São Bernardo. O casamento estendeu-se de 1950 a 1971.

O casal teve três filhos: Elisabete, Alaor e Marli. Os dois primeiros residem em São Bernardo; Marli, no Rio de Janeiro.

Dona Edith parte aos 99 anos – em pouco mais de três meses iria completar 100 anos. Foi sepultada no Cemitério da Paulicéia. Deixa os filhos, os netos André, Eveline, Renata, Nayane, Cibelle e Wendell, e os bisnetos Lucas, Otavio Augusto e Maria Eduarda.

A missa de sétimo dia em sua memória será celebrada sexta-feira, dia 21, às 19h, na basílica da Boa Viagem, a Matriz de São Bernardo.



