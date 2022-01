Prefeitura de São Bernardo inicia vacinação de crianças indígenas contra a Covid-19

Da Redação



18/01/2022 | 16:54



Há cerca de um ano, as equipes da Saúde de São Bernardo iniciavam a vacinação contra a Covid-19 de integrantes de diferentes tribos indígenas localizadas na região do Pós-balsa do município. Nesta terça-feira (18/01), esses profissionais retornaram a essas áreas, próximas à represa Billings, para dar início à imunização de crianças indígenas, um dos grupos prioritários nesta primeira etapa da campanha. A ação também está sendo usada para atualizar o esquema vacinal de adultos e adolescentes aldeados.

Até o momento, 11 crianças entre 5 e 11 anos de idade deste público-alvo foram vacinadas nas tribos Guyrapa-ju e Yamandu Mirim. Nos próximos dias, as equipes darão início à imunização de crianças da Brilho do Sol, tribo também presente nas áreas do Pós-balsa. Mãe de quatro filhos na Yamandu Mirim, Claudete Martins da Silva recepcionou a equipe de vacinação com entusiasmo. “Agora, praticamente todos estão vacinados”. Isso porque, três dos quatro irmãos, Iarley (11), Iarlisson (10) e Ketlin (13) já estão com a 1ª dose em dia.

“Como sabemos, a vacina foi um divisor de águas nessa luta contra o Coronavírus e, assim como ocorreu com os demais públicos-alvo, era aguardada com ansiedade pelo público infantil. A celeridade e rigor que tivemos durante a campanha serão mantidas nesta fase. Por isso retornamos às aldeias por essas crianças indígenas, pois é fundamental à saúde delas e de toda a tribo”, ressaltou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando.

Na tribo Guyrapa-ju a ansiedade pelo avanço da vacinação para os pequenos não era diferente, tanto que a sala de aula da aldeia foi preparada para a chegada da equipe, que logo realizou a aplicação em oito crianças. Entre elas, estavam as irmãs Milena e Rosana da Silva Souza Silveira, de 11 e 10 anos, respectivamente, que apoiaram uma à outra para diminuir o medo da agulha.

Para o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, contemplar o público infantil é fundamental para não contribuir para a disseminação do vírus e os possíveis agravamentos causados pela doença. “Nossas equipes de Saúde têm se dedicado de todas as formas para ampliar o acesso e o esquema vacinal da população contra a Covid-19. As visitas aos grupos aldeados têm sido também ocasiões para avançar na aplicação dos adultos e adolescentes”, destacou.

VACINAÇÃO DE CRIANÇAS

A cada lote que chega à cidade, as doses são distribuídas conforme estratégia de imunização, seguindo os Planos Estadual e Nacional de Imunização. Nesta primeira etapa da campanha, estão sendo priorizadas as crianças indígenas aldeadas, quilombolas, com comorbidade e deficiência permanente, cuja condição pode ser comprovada por meio de exames, atestado médico e receitas de medicamentos. A aplicação das doses para este público está sendo feita nas 33 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 11h, por meio de agendamento prévio no portal www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus e no aplicativo São Bernardo na Palma da Mão.

ABASTECIMENTO

Até o momento, São Bernardo recebeu dois lotes de vacinas pediátricas, produzidas pela Pfizer, sendo o primeiro com 4.408 doses, na última sexta-feira (14/01), e o segundo, recebido hoje (18/01), com 4.890 vacinas.

AÇÃO CULTURAL

Essa etapa da vacinação traz ainda o projeto “Espalhando Leitura”, com distribuição de livros infantis às crianças que foram às UBSs receber a 1ª dose da vacina. Idealizada pela Secretaria de Cultura e Juventude da cidade, essa ação é itinerante e tem o objetivo de estimular a leitura e democratizar o acesso aos livros. As crianças podem tanto ficar com o título, como doar a outra criança ou mesmo devolver para uma das bibliotecas municipais.