Anitta diz que está apaixonada por participante do BBB22: Te aguardo na porta do Projac

18/01/2022 | 16:11



Ela não perde tempo! Anitta mal chegou nos Estados Unidos e já deu aquela conferida na lista de participantes do BBB22 para escolher o próximo crush. No Twitter, nesta terça-feira, dia 18, a cantora afirmou que está apaixonada por Rodrigo Mussi, integrante do time Pipoca.

Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir ao BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte... Não seja hétero top, bolsominion, machista, amém. Te aguardo na porta do Projac. [...] Opa que eu achei DM antiga [de Mussi] no Instagram se declarando. Vamos aguardar os acontecimentos, escreveu Anitta.

E não parou por aí! A intérprete de Girl From Rio ainda interagiu com a equipe de redes sociais do participante.

Da série.... Um crush para Anitta. Eu shippo e vocês?, brincou o administrador, fazendo referência ao quadro de namoro que Anitta participou no Domingão com Huck.

Que delícia... Conta aí ele é Bolsominion? Se for arrependido já vale, rebateu a artista.

Não é!, respondeu a equipe.

Ela é toda hot!

Na última segunda-feira, dia 17, Anitta aproveitou para deixar os internautas babando no corpão. A musa compartilhou um ensaio com o look todo transparente que deixava o bumbum à mostra.

Fogo, escreveu na legenda.

Ui!