William Bonner aparece em momento descontraído com a família assistindo à estreia do Big Brother Brasil 2022

18/01/2022 | 16:10



Família reunida! O jornalista William Bonner, 58 anos de idade, apareceu em um clique descontraído ao lado da família na última segunda-feira, dia 17, assistindo à estreia do Big Brother Brasil 2022.

A filha do apresentador, Bia Bonemer, fruto de sua relação com Fátima Bernardes, compartilhou uma imagem no Instagram da família pronta para assistir o reality.

Na foto, Bonner aparece bermuda, camiseta e chinelos no sofá junto com a filha Laura Bonemer e com a mulher, a fisioterapeuta Natasha Dantas.

Pode vir, BBB, que estamos prontos, escreveu Bia na legenda da publicação.