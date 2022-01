Na primeira festa do BBB22, Naiara Azevedo incomoda brothers e vira alvo de críticas na web

18/01/2022 | 16:10



Dessa vez foi rápido. Com poucos minutos na casa do BBB22, a web já tinha estava apontando um certo descontentamento com o comportamento de Naiara Azevedo. Na primeira festa da edição, que ocorreu pouco depois do encerramento do programa ao vivo, alguns brothers e sisters também passaram a fazer comentários sobre a cantora.

Em uma conversa na cozinha, Bárbara e Laís se irritaram com a forma que Naiara perguntou sobre a dinâmica dos quartos.

- Ela entrou [no quarto] e perguntou da cama. Daí falou que não queria dormir encostada com ninguém, conta Laís.

- Que comecem os jogos, rebateu Bárbara.

E não parou por aí. Durante a festa, Naiara fez o DJ parar a música e chamou Maria para cantar. A sister não gostou do convite:

- Não Naiara, não vou cantar não, sua louca.

Eslovênia também ficou com rancinho da cantora, e deu uma leve alfinetada.

- 50 por cento.

Uma referência ao nome da música que a cantora iria lançar com Marília Mendonça durante sua estádia no programa. O single foi adiado devido reclamações da família da cantora, morta em 5 de novembro de 2021.

Confira o que mais rolou na festa

Mas não foi só Naiara que deu o que falar na madrugada desta terça-feira, dia 18. Brunna Gongalves virou um dos assuntos mais comentados entre os internautas após falar sobre seu casamento com Ludmilla.

Em conversa com Luciano e Eliezer, ela contou sobre sua decisão de entregar no programa.

- No primeiro dia do Big Brother do ano passado, eu falei: vou estar lá. Só que eu sou casada com uma pessoa muito famosa.

- O que você faz reflete, completa Luciano.

- Exatamente. Reflete nela as minhas atitudes. Eu tive que pensar muito. Queria muito mesmo porque eu vi que isso aqui é uma vitrine para minha vida profissional. Vai mudar tudo, diz Brunna.

Eliezer então conta que não conhecia a sister.

- Juro que não faço por mal. Sei quem era o Pedro [Scooby] e o Tiago [Abravanel], mas não sabia quem você era, nem se era a mulher da Ludmilla. Juro e a gente trocando ideia agora temos a visão de antes da visão da mulher da Brunna. Isso é muito legal.

- A pergunta que mais fazem é: você se incomoda do povo falar esposa da Ludmilla?. Não, ela mudou a minha vida em todos os aspectos. Eu nunca teria vergonha ou raiva. Tenho orgulho de ser esposa da Ludmilla. Nunca vou ficar com raiva disso, mas quero contar a minha história. Quero mostrar que eu sou, finaliza.

E a noite não parou por aí. Natália e Eslovênia deram uma estranhada e quase protagonizaram a primeira briga da edição. Esse pessoal tá precoce, né?

Natália chegou a declarar que sentiu uma rivalidade com Eslô.

- Mas foi à toa, foi besteira.

- Não fale isso, não, respondeu Eslovênia.

- Treta no primeiro dia. Já? Eu senti um trem e falei ih, completou Natália.

Esse BBB22 promete!