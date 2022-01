Os 3 melhores resorts em Alagoas para viajar nas férias

Redação

18/01/2022 | 15:55



Os resorts em Alagoas são o sonho de consumo de muitos viajantes. Inseridos em paisagens lindas, pertinho da praia, muitos deles convidam o hóspede para férias dos sonhos, em que a principal dúvida é tomar banho de mar ou piscina.

Há boas opções perto de Maceió e, sobretudo, Maragogi. Confira três resorts em Alagoas que se destacam pelo conforto e pela ótima infraestrutura oferecida para quem viaja em casal, amigos ou família.

Os melhores resorts em Alagoas

Jatiúca Hotel & Resort

Pratagy Beach All Inclusive Resort

Salinas Maragogi All Inclusive Resort

Jatiúca Hotel & Resort

Divulgação Jatiúca Hotel e Resort

O Jatiúca é um dos refúgios mais emblemáticos de Maceió (AL). O complexo conta com 62 mil metros quadrados e se destaca por conta do conceito pé na areia urbano, que oferece proximidade com o ambiente tranquilo e o mar verdinho da praia, mas está pertinho dos lugares mais badalados da capital alagoana.

Os apartamentos são confortáveis e decorados com visual contemporâneo. Quando a fome bate, o viajante encontra receitas deliciosas nos restaurantes Canoas e Veni, além de drinques refrescantes nos bares.

As opções de lazer incluem clubinho para as crianças, duas piscinas, serviço de praia, quiosque de massagem ao ar livre e quadras de tênis, poliesportiva, de vôlei e futebol de areia.

Endereço: Avenida Álvaro Otacílio, 5.500 Jatiúca, Maceió (AL)

Pratagy Beach All Inclusive Resort

Divulgação Pratagy Beach All Inclusive Resort

Ideal para casais, famílias e grupos de amigos que visam mesclar lazer e diversão com conforto e comodidade, o Pratagy une com perfeição charme e natureza, o que faz dele um dos melhores resorts em Alagoas. O complexo opera em sistema all inclusive e tem três espaços gastronômicos: os restaurantes Canavial e da Piscina e o Bar da Praia.

Erguido à beira da deserta praia de Pratagy, o resort fica envolto pelo mar azul da região e abriga acomodações amplas e confortáveis. Além das exclusivas piscinas naturais formadas em frente ao complexo, o viajante pode desfrutar de piscina para adultos e crianças, salão de jogos, academia, teatro, playground e quadras poliesportivas.

Endereço: Rodovia AL 101 Norte, km 10, Pescaria – Maceió (AL)

Salinas Maragogi All Inclusive Resort

Divulgação Salinas Maragogi

A região alagoana que abriga o famoso Salinas Maragogi concentra a unidade de conservação marinha mais famosa do Brasil. Ali, o viajante encontra a maior formação coralina do planeta, além de praias e piscinas naturais belíssimas. Os passeios rumos às galés são clássicos para quem vai à região.

Para quem fica no resort, a boa é curtir o sistema de alimentação all inclusive e aproveitar as opções de lazer. São muitas, como bike, caiaque, stand up paddle, arvorismo, tirolesa, futebol, vôlei de praia, tênis, arco e flecha, tiro ao alvo, mergulho e hidroginástica.

Os serviços do spa podem ser contratados durante a reserva da hospedagem. As opções oferecidas variam de drenagem linfática, massagens relaxante e redutora, lifting e tratamentos com pedras vulcânicas, shitak terapia, talassoterapia e banho de vinho.

Endereço: Rodovia AL-101 Norte Km 124, s/n, Sitio Carió – Maragogi (AL)