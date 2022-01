Tiago Abravanel revela que assistiu à edição passada do BBB com Xuxa Meneghel

18/01/2022 | 15:10



Torcida garantida? Tiago Abravanel mal entrou no BBB22 e já andou espalhando fofocas dos famosos. Isso porque na estreia do reality, que rolou na última segunda-feira, dia 17, o integrante do time Camarote revelou um fato para lá de curioso: ele e Xuxa Meneghel assistiram à edição passada juntinhos.

De acordo o ator, em conversa com Natália Deodato, a Rainha dos Baixinhos não só adora a atração, como costumava fazer chamadas de vídeos com Tiago para comentar sobre as tretas.

A gente se ligava por facetime, disparou.

E detalhe: o BBB não foi o único reality que a dupla acompanhou. Ele também contou que os dois continuaram o esquema durante a competição dos bichos, em referência ao programa da Record TV, A Fazenda.

Será que a torcida de Xuxa é para Tiago? E a do avô, Silvio Santos? Façam as suas apostas!