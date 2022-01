Santo André abre agendamento para quarta dose de vacina contra Covid-19 para imunossuprimidos

Da Redação



18/01/2022 | 15:00



A Prefeitura de Santo André disponibilizou a aplicação da quarta dose da vacina contra Covid-19 para imunossuprimidos que receberam a dose suplementar há mais de quatro meses. O agendamento está disponível no site psa.santoandre.br/vacinacovid, que indicará data, local e horários disponíveis.

“A vacinação avança em mais uma importante frente para proteger a nossa gente. A quarta dose para imunossuprimidos começa a ser aplicada, para concluir a cobertura vacinal deste público, que é um dos mais vulneráveis. As vacinas salvam vidas e nos ajudam a frear a velocidade de transmissão, inclusive da nova variante da Covid-19, a ômicron”, destacou o prefeito Paulo Serra.

No dia da vacinação é preciso levar documento de identidade e comprovante de recebimento das primeiras doses. Para essa público a vacinação ocorrerá em formato drive-thru.

Serão vacinadas pessoas com imunodeficiência primária grave, que fazem quimioterapia, transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras, pessoas vivendo com HIV/Aids, pessoas que fazem uso de corticóides em doses maiores de 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por mais de 14 dias, pacientes em hemodiálise, pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias), além dos que fazem uso de drogas modificadoras da resposta imune.

Seguindo recomendação do Ministério da Saúde, este público será vacinado, preferencialmente, com a vacina da Pfizer/BioNTech para a imunização.

Os agendamentos também estão disponíveis para primeira e segunda doses de pessoas acima de 12 anos, além da dose suplementar para pessoas com mais de 18 anos, que se vacinaram com a segunda dose há mais de quatro meses.

Com mais de 1,4 milhão de doses aplicadas, 100% da população de Santo André com mais de 12 anos já recebeu ao menos uma dose da vacina. Além disso, o município antecipou a vacinação de crianças com mais de cinco anos que tenham deficiência permanente, comorbidades, indígenas ou quilombolas. Nos primeiros quatro dias da campanha o município já vacinou mais de 400 crianças.

Nesta terça-feira (18) o município recebeu um novo lote com 3.940 doses da vacina infantil contra Covid-19 para continuar a imunização das crianças pertencentes ao grupo prioritário.