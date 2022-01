O primeiro consórcio intermunicipal Com ele nascia o ABC e... ...a primeira tentativa de unificação

Ademir Medici

19/01/2022 | 07:46



Naquele tempo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra eram ainda distritos e ensaiavam vida independente. Por iniciativa de um partido político, a UDN (União Democrática Nacional), planejava-se a realização do I Congresso dos Municípios Industriais.

Os municipalistas listavam 14 itens que preocupavam as autoridades de São Paulo e ABC:

1 – Transportes e comunicações regionais com São Paulo.

2 – Necessidade de unificação do serviço telefônico.

3 – Cemitérios: vilas da Capital dependentes de São Caetano.

4 – Água.

5 – Esgotos.

6 – Retificações dos rios de divisas e demarcação das divisas naturais.

7 – Serviços de iluminação pública.

8 – Criação de Comarcas – o ABC era dependente da Comarca de São Paulo.

9 – Bombeiros regionais – o ABC dependia de São Paulo e de indústrias locais que organizavam destacamentos próprios.

10 – Unificação do sistema tributário.

11 – Licenciamentos de veículos e assuntos de trânsito.

12 – Trens de subúrbio.

13 – Ensino.

14 – Assistência social e pronto-socorro.

Em síntese: era preciso estudar e debater problemas comuns objetivando soluções que atendessem aos interesses da população.

SEPARAR PARA UNIFICAR

A questão chegou a ser abordada em editorial do jornal “O Estado de S, Paulo” (Notas e Informações, 18-1-1952, p. 3):

Os três municípios vizinhos constituíram até pouco tempo atrás uma unidade municipal, separando-se recentemente, por vontade de suas populações, homologada pela Assembleia Legislativa. Mas não se separaram os seus serviços e os seus interesses, que continuaram paralelos, quando não interseridos em rede inextricável.

Animados em intensa vida própria, ligam-se à Capital como se fossem seus arrabaldes, pelas indústrias, pelo comércio, por todas as relações sociais que possam prender as cidades à sua metrópole.

O trânsito de passageiros, o tráfego de mercadorias, as comunicações postais e telefônicas, os serviços públicos em geral desconhecem as divisas municipais para formar no âmbito econômico e social um todo indivisível.

E quase tudo está por fazer, como na Capital. São enormes as dificuldades de que padecem as três cidades, a começar pelo abastecimento de água e pela rede de esgoto.

O CONGRESSO

Há notícias de pelo menos duas sessões prévias realizadas para a preparação do Congresso Intermunicipal, em 17 e 29 de janeiro de 1952, presididas por nomes como os de Plínio de Queiroz e professor Almeida Junior.

Uma comissão técnica foi constituída para organizar o regimento do congresso, com três nomes da UDN do ABC: Francisco Almeida Claro, Mauro Corvello e Pedro Borali, marcando-se a realização do congresso para 28 de fevereiro de 1952 – 70 anos atrás.

Foto – Estadão Acervo (6-1-1852)

RUMO AO FUTURO. Anúncio da Ford em 1952: uma nova fábrica em São Paulo e o nascente sistema rodoviário estadual representado pela Via Anchieta

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 19 de janeiro de 1972 – Ano 13, edição 1744

POLÍTICA – Tempo do bipartidarismo. Arena e MDB elegiam seus diretórios, de acordo com a nova Lei dos Partidos. Em Santo André, Antonio Braga era reeleito presidente da Arena. Idem Guilherme Feriani, em São Bernardo. Claudio Mussumeci assumia a Arena de São Caetano, Adaquir Prisco a Arena de Ribeirão Pires e Josino Godoi a Arena de Rio Grande da Serra. Pelo MDB, José Waldemar Romaldino em Ribeirão Pires e Narciso Lopes de Carvalho em Rio Grande da Serra.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 19 de janeiro de 1992 – Ano 33, edição 7966

PING-PONG – A jornalista Cleide Silva entrevistava o industrial Abraham Kasinski, e resumia o longo bate-papo com o seguinte título: “Cofap profissionaliza e evita demissões”. “A maior fábrica de autopeças da América Latina entra na terceira fase do processo de reformulação administrativa”, informava Cleide.

A entrevista é ilustrada com belas fotos feitas pelo repórter-fotográfico J. B. Ferreira. As imagens formam entre milhares de relíquias mantidas pelo Banco de Dados do Diário.

EM 19 DE JANEIRO DE...

1947 - Com 6.140 votos, o marceneiro Armando Mazzo, de Santo André, é eleito deputado estadual, Constituinte, na legenda do Partido Comunista do Brasil.

1982 – Morre, em São Paulo, a cantora Elis Regina

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Praia Grande. Do tupi-guarani, Peabuçu. Separa-se de São Vicente e é instalado em 19 de janeiro de 1967.

Pelo Brasil: no Rio Grande do Norte, Caiçara do Rio do Vento e Pedra Preta; no Piauí, Fartura do Piauí; no Maranhão, Guimarães; e em Minas Gerais, Tiradentes.

HOJE

Dia Nacional do Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Depilador e Maquiador

SANTOS DO DIA

Canuto

Odilo (França 962-1049). Arcebispo de Lion.

MARIO. A memória de São Mário está ligada ao martírio do século terceiro. Junto com ele está a memória de outros mártires: Marta, sua esposa, Audifax e Ábaco, supostamente seus filhos e o padre Valentim. Os cinco testemunhos foram narrados cerca de um século depois dos fatos, o que dificulta separar fatos de tradições orais

