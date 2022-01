Mel Fronckowiak compartilha momento romântico com Rodrigo Santoro

18/01/2022 | 14:10



Na última segunda-feira, dia 17, Mel Fronckowiak compartilhou no Instagram uma homenagem especial que recebeu do marido Rodrigo Santoro. A atriz e apresentadora completou 34 anos de idade no último domingo, dia 16, e mostrou aos seguidores o momento romântico que teve com o amado.

Na foto, o ator aparece sorridente de avental e cozinhando para a esposa enquanto ela aproveita uma taça de vinho. Na legenda, a apresentadora escreveu:

Presente de aniversário bom é assim: vinho na mão e ele cozinhando pra mim.

Os pombinhos são bem discretos em relação à vida amorosa e estão juntos desde 2012 - eles são pais de Nina, de quatro anos de idade.