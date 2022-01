Natália e Eslovênia promovem primeira briga discussão no Big Brother 2022

18/01/2022 | 13:10



É fogo no parquinho! E a primeira briga do Big Brother Brasil 2022 já rolou na madrugada desta terça-feira, dia 18, durante a festa improvisada no jardim da casa - Natália foi tirar satisfação com Eslovênia por ter se sentido esnobada pela estudante de marketing quando elas estavam no quarto com Vinicius e Rodrigo.

Vou falar na sua cara, não sou falsa. Fiquei chateada porque achei que você não me queria no quarto, afirmou.

Não, eu queria você lá [no quarto], sim, respondeu Eslovênia, que logo foi interrompida pela colega de confinamento.

Eu não ligo para o que você pensa, porque eu sei quem eu sou. Mas eu quero ouvir, porque eu posso estar errada, disse Natália.

A Miss Pernambuco, por sua vez, se justificou e revelou que não tinha a intenção de deixar a sister magoada.

Se eu te passei uma impressão ruim, desculpa. Somos pipoca, eles têm público, a gente não tem ninguém, finalizou.

As duas se abraçaram depois da conversa.

Natália realmente estava incomodada quando as duas estavam no quarto, porém não com a modelo - Eslovênia, durante um bate-papo com com Rodrigo, revelou não ter gostado do jeito de Naiara Azevedo.