Simone Mendes impressiona ao surgir bem mais magra e coleciona elogios: Linda demais

18/01/2022 | 13:10



Simone Mendes, da dupla com Simaria, parou as redes sociais ao exibir a sua ótima forma! Em suas redes sociais, a sertaneja mostrou todo o seu gingado ao dançar a nova música gravada com Zé Felipe, Vontade de Morder. Com um top preto e uma calça justa, ela exibiu o corpão e o quanto emagreceu.

Em outra publicação, dessa vez no feed do Instagram, a sertaneja mostrou que apostou em um luxuoso vestido branco decotado, com direito a uma fenda no limite e novamente deixou a web babando. Através dos comentários, os seus apaixonados seguidores rasgaram elogios à cantora:

Como é linda, elogiou Luciele Di Camargo.

Linda demais, tô chegando, escreveu o marido da artista, o empresário Kaká Diniz, com quem tem dois filhos.

Magra e linda, comentou uma terceira internauta.